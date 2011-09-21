Kızılay bombacısının kimliği belli oldu!

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Ankara'da Başbakanlık yakınlarında bulunan Çankaya Kaymakamlığı önünde patlama meydana geldi.Ankara'da üç kişinin ölümü 34 kişinin de yaralanmasına yol açan bombalı saldırının faili belirlendi.Görgü tanıklarının ifadesi ve mobese kayıtlarını inceleyen Ankara polisi, bombalı aracı Kumrular Caddesi'ne getiren saldırganın kimliğini tespit etti.Hakkında yakalama kararı çıkarılan saldırganın, bazı polis soruşturmalarında PKK ile bağlantısına ilişkin kayıtlara rastlandı. Bombanın yapımında güçlendirilmiş TNT türü patlayıcı kullanıldığı da kesinleşti.Ankara'daki patlamanın faili olan bombacının kimliği belirlendi.Polis, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda çizilen robot resimle mobese kamera görüntülerini karşılaştırdı ve bombalı aracı Kumrular Caddesi'ne getiren terörist tespit edildi.İsmi açıklanmayan saldırganın daha önceki bazı PKK operasyonlarında polis kaydına rastlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişiyle ilgili arama kararı çıkardı, sınır kapıları da uyarıldı.Patlamanın ardından 13 ayrı adrese de baskınlar düzenlenirken, saldırganla ilgili en önemli bilgilerin, aracı park etmek üzere teslim alan otoparkçıdan geldiği belirtildi.Öte yandan bombanın niteliği konusunda da somut bulgular elde edildi.Patlamada hayatını kaybeden Durdane Beyhan (60) için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katılan Ankara Valisi Alaattin Yüksel, “Bombanın, üzerinde çalışılmış, güçlendirilmiş bir TNT patlayıcı olduğu anlaşılmıştır” dedi.Ayrıca, soruşturma çerçevesinde cep telefonu baz istasyonu kaytılarının da araştırıldığı kaydedildi.