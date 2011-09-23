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Kızılay bombacısı kameralara yakalandı!

Ankara’da 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı...

23 Eylül 2011 03:00

T24 - Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği 34 kişinin yaralandığı bombalı saldırının zanlısının eşgali ile ilgili bilgi verip, zanlı ile ilgili görüntüleri basınla paylaştı.

Başkent’in en işlek caddelerinden olan Kumrular Caddesi’nde 3 kişinin ölümü, 34 kişinin de yaralanmasına yol açan patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Video için tıklayınız...

Bombacının 175-180 cm boylarında , 75 kilo ağırlığında sakin görünümlü, kumral ve düzgün şiveli olduğu belirtilirken, alışveriş yaparken ve otoparka aracı çekerken görüntüleri verildi.

Polis, bombacı saldırganın ilk görüntülerine ulaştıktan sonra olay günü dolaştığı güzergahtaki tüm kameraların görüntülerini incelemeye aldı. Görüntüleri çok net olarak elde edilen saldırganın çevresindeki çember daraltıldı.

Saldırganın Ankara dışına çıkıp Kandil'e kaçmaması için de önlemler alındı.

Saldırganın düzgün bir Türkçe ile konuştuğu ve sakin hareket ettiği belirtiliyor.

Bombacının, masum vatandaşların canına malolan kanlı eyleminden hemen önce çekilmiş görüntüleri de bulundu. Çizgili bir tişört giyen ve tanınmamak için şapka takan saldırgan, alışveriş yapıyor, çevrede büyük bir rahatlıkla dolaşıyor.


VATANDAŞLARA UYARI

Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları bu görüntülerdeki kişiyi gördükleri taktirde en yakın polis noktalarına haber vermeleri konusunda uyardı.



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