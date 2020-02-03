Kızılay binası önündeki 'Ensar Vakfı'protestosuna polis müdahalesi; 16 gözaltı

Ankara’da Ensar Vakfı’na para aktarma aracı olarak kullanılan Kızılay’ı protesto etmek isteyen kitleye polis müdahalede bulundu. 16 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kızılay’ın Ankara Genel Müdürlüğü binası önünde protesto eylemi yapmak isteyen kurumlar, “Verdiğimiz vergilerin, ödediğimiz faturaların yandaşa, sermayeye, gerici vakıflara aktarılmasına izin vermeyeceğiz” diyerek basın açıklamasına çağrı yapmıştı.Kızılay Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu sokağın her iki tarafı polis tarafından kapatıldı. Protestocuların sokağa girmesini engelleyen polis, yurttaşlara müdahalede bulundu.

16 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor.

Gözaltına alınan isimlerin bazıları şöyle:

Sezgin Çalışkan (TMMOB Yöneticisi)

Deniz bulunmaz (SOL Parti PM Üyesi)

Mevlüt Çakmak (BES Ankara 1 Nolu Şube Başkanı)

Uğur Çepe (SOL Parti üyesi)

Mert Ünal (SOL Parti İl Yöneticisi)

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