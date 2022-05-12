Kızılay başkanının BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'ya açtığı dava ertelendi

BirGün muhabiri İsmail Arı, "Kızılay Başkanı ile Genel Müdürü’ne kesilen para cezalarının belgelerine BirGün ulaştı” başlıklı haberi nedeniyle hakim karşısına çıktı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın şikâyetiyle açılan dava 11 Ekim'e ertelendi.

BirGün’ün muhabiri İsmail Arı’nın 6 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan “Kızılay Başkanı ile Genel Müdürü’ne kesilen para cezalarının belgelerine BirGün ulaştı” başlıklı haber nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçlamasıyla yargılanan İsmail Arı ve avukatı Sevgi Kalan Güvercin hazır bulundu. Şikâyetçi Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve avukatı ise katılmadı.

BirGün'de yer alan habere göre; soruşturma aşamasında savcıya yapmış olduğu savunmasının geçerli olduğunu söyleyen Arı, “Haberi kamu yararı ve halkın haber alma hakkı için” yaptığını ifade etti. Suçlamayı kabul etmediklerini belirten Av. Sevgi Kalan Güvercin şunları dile getirdi:

“Haber içeriği gerçektir. Kızılay, bir kamu kurumudur. Kızılay’ın ödediği idari para cezasına ilişkin bir haber yapılmıştır. Müştekiye ait özel bir bilgi söz konusu değildir. Kızılay da haber sonrası bu cezaların gerçek olduğuna dair kendi sitelerinde açıklama yaptı. Haberin yapılmasında kamu yararı vardır.

”Haberde yer alan dekontlara ilişkin haberin bir belge ile sunulmasının inandırıcılık ve gerçeklik açısından önemli olduğunu söyleyen Av. Güvercin, “Müşteki, doğrudan zarar görmediğinden katılma talebinin reddedilmesine karar verilmesini istiyoruz. Esasa dair savunmalarımızı sunmak üzere süre talep ediyoruz” dedi. Suçtan zarar görme ihtimaline karşın müşteki Kerem Kınık’ın ve avukatının davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, davayı 11 Ekim’e erteledi.