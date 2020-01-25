Kızılay Başkanı'nın bağış çağrısına destek veren Sabah gazetesi yazarı sosyal medyada gündem oldu; #HilalKaplanYalınıBağışla

Hükûmete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın Elazığ'daki depremin ardından Kızılay'a bağış yapılmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımına tepki yağdı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın depremden sonra, "Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz. Kızılay destekleriniz için Deprem yazın 2868'e sms yollayın 10₺ katkıda bulunun. Dilediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Gün dayanışma günü.” ifadesi içeren bir açıklama yapıp, silmesinin ardından birçok vatandaş "Deprem vergileri neden kullanılmadığıyla" ilgili soruları gündeme getirdi.

Kaplan, bazı sosyal medya kullanıcılarının deprem vergisi söylemine tepki göstererek kendisinin depremzedelere bağış yaptığı mesajların fotoğrafını paylaştı ve "Tamam kardeş, en çok vergiyi sen verdin, sen bağış yapma. Aman 10 liran cebinde kalsın. Geriye kalan milyonların duası da yeter, bağışı da; lütfen siz eksik kalın. Dileyen Kızılay’a 10 TL bağış yapmak için Deprem yazıp 2868’e SMS yollayabilir" yazdı.

Bu paylaşımın ardından #HilalKaplanYalınıBağışla Twitter'da en çok paylaşılanlar arasına girdi.