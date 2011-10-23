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Kızılay Başkanı: Korkarım ki hasar çok fazla

Kızılay Başkanı Ahmet Lütfi Akar, yaşanan depremle ilgili olarak "İnşallah az hasarla atlatılır ama korkarım ki biraz fazla çıkacak" dedi.

23 Ekim 2011 03:00

T24 - Kızılay Başkanı Ahmet Lütfi Akar, yaşanan depremle ilgili olarak "İnşallah az hasarla atlatılır ama korkarım ki biraz fazla çıkacak" dedi.


Özellikle Van'ın içi ve Erciş'te biraz fazla hasar olduğuna dair haberler aldıklarını açıklayan Akar, "Biz Kızılay olarak ilk operasyonu başlattık. Elazığ, Muş ve Erzurum'daki merkezlerimiziden yönetiyoruz" dedi.


Öte yandan Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada ise Ankara'daki Türk Kızılayı  Afet Operasyon Merkezi'nde bir kriz masası oluşturulduğu bildirildi.


Erzurum, Muş ve Elazığ Yerel Afet Müdahale ve lojistik merkezlerinden çok  sayıda çadır, battaniye ve gıda malzemesinin bölgeye doğru yola çıkarıldığı ifade  edilen açıklamada, Türk Kızılayı ekiplerinin de bölgede durum ve ihtiyaç tespit  çalışmalarına devam ettiği belirtildi.


Bölgedeki kan merkezlerinin de yaralılara gerekli kanı ulaştırmak için  çalışmalarına başladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"İlk olarak Erciş'te büyük hasar olduğu 25 apartmanın ve bir öğrenci  yurdunun çöktüğü tespit edildi. Kızılayın yerel ekipleri çöken öğrenci yurdundan  çok sayıda yaralı çıkardı. Bölgede arama kurtarma ekipleri, iş makineleri ve içme  suyu ihtiyacı bulunuyor. Türk Kızılayı Genel Müdürü Ömer Taşlı da bölgeye doğru  yola çıktı.


Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılabilmesi için tüm hazırlıklar  tamamlandı. Türk Kızılayı bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmektedir."


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