Kızılay başkanı istifa etti

T24 - Türk Kızılayı Başkanı Tekin Küçükali, sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktığını açıkladı. Tekin Küçükali, çalışma arkadaşlarına gönderdiği veda mesajında sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi.



Küçükali'nin ''Çok sevgili çalışma arkadaşlarım'' diye başlayan veda mesajı şöyle:



''Her insanın hayatında dönüm noktaları, inişleri ve çıkışlar vardır. Her insan, ailesi başta olmak üzere ona emek verenlerce hayata hazırlanır, onu yorumlar ve yaşar. Fani hayatın kısaca özeti budur dersem sanırım abartmış olmam.



Yedi yıla yaklaşan Yönetim Kurulu üyeliğim ve Genel Başkanlığım dönemimde çok saygın kurumumuzu layık olduğu noktalara taşımak için hep birlikte elimizi taşın altına koyduk. Gecemizin ve gündüzümüzün birbirine karıştığı, yoğun çalışma temposuyla zaman zaman dayanma gücümüzün sonuna kadar geldiği çok oldu. Ama her olağanüstü dönemi el ele vererek ve sevgiyle harmanlanmış sinerji ile aşmayı bildik. Bugün geldiğimiz noktada Dünya’nın gıpta ile baktığı yardım kuruluşu olarak öne çıktığımızı, ulusal ve özellikle uluslar arası platformda katıldığımız her toplantıda göğsümüzü gere gere dolaştığımızı hepimiz yaşayarak görüyoruz.



Geliştirdiğimiz birçok toplumsal proje ile, içinden geldiğimiz halkımızın birçok sorunuyla “hemdert” olmakla kalmayıp, toplumsal sorunların çözüm ortağı olarak da Kızılay enerjisini halkın hizmetine sunduk. Depreme karşı Toplum Liderlerini yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz, Kurban Modelimizle bu alanda herkesin örnek aldığı bir açılıma öncülük ettik, Sevgi Bohçaları ile yoksul bebeklerimizi ve annelerini sarıp sarmaladık, Bağış modelimizle bu alanda yaşanabilecek tüm suiistimalleri sıfırlayan kişisel denetim sistemini hayata geçirdik, hatırlatmaya gerek görmediğim ve sizler tarafından bilinen onlarca projemizle bu halkın ve tüm yoksul halkların hizmetkarı olduğumuzu destansı bir çalışma gücüyle dosta düşmana yüzlerce, binlerce kez kanıtladık.



Ülkemizin kanayan yarası olan kan ihtiyacının giderilmesi için de büyük bir sorumluluk aldık ve bu alanda da çok büyük bir boşluğu doldurduk. Bu başarımızda Sayın Başbakanımızın ve Sağlık Bakanlığımızın unutulmaz desteklerini anmadan geçemeyiz. Yine kan konusunda geliştirdiğimiz yazılım ile bu alanda da ülkemiz adına bir ilke daha imza koymanın hazzını birlikte yaşadık.



ERP sistemi ile de geldiğimiz nokta itibarı ile tüm Dünya’ya örnek olduk. Bu özgün yazılımımız ile Sayın Başbakanımızın da işaret ettiği gibi yerli ve yabancı tüm yardım kuruluşlarına hizmet verecek ve suiistimalleri sıfırlayacak elektronik alt yapıyı inşa ettik.



Sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim;



Varlığınızdan duyduğum gururu bulunduğum her platformda hücrelerime kadar hissettiğimi itiraf etmek istiyorum. Sizler olmasaydınız Genel Başkanınız olarak ben de olmazdım. Ancak artık sizlerden izin isteme vaktimin geldiğini itiraf etmek zorundayım.



Kabul etmeliyiz ki, Türk Kızılayı Genel Başkanı olmak ağır bir mesuliyet ve enerji ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Yaklaşık yedi yıldır taşımaya çalıştığım Genel Başkanlık görevinin zaman zaman sağlık sorunlarına yol açabileceğini elbette ki öngörebiliyordum. Ancak özellikle son dönemlerdeki yoğun çalışma temposunun sonunda tüm vücudumun yorulduğunu ve artık dinlenme vaktinin geldiğini anladım. Takdir edersiniz ki bir baba ve dede olarak evlatlarıma ve bir eş olarak da tüm çilemi çeken eşime karşı da sorumluluklarım var ve bu anlamdaki manevi baskı da göğüsleyebileceğim noktayı çoktan aşmış durumdadır.



Rütbeler gelir geçer, aslolan gerçek hayattır.



Kendi adıma tüm haklarım helaldir, lütfen tüm haklarınızı helal ediniz.



Kalbinizin elleri hep iyiliğe uzansın, iyilik kandilleriniz hiç sönmesin.



Tekin Küçükali''

Yeni Başkanı 2 ay içinde seçilecek



Türk Kızılayı'nın tüzüğü gereği, Genel Merkez Yönetim Kurulu bu akşam olağanüstü toplanacak ve en geç 2 ay içerisinde genel başkan seçimli, tek maddelik olağanüstü kongre kararı alacak.