Kızılay, 'Bahattin' karikatürü paylaşan çalışanını kovdu!

Isparta Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Şerafettin Kılınç’ı 17 Aralık şüphelisi İranlı Rıza Sarraf’ı eleştirdiği için işten atan Kızılay Başkanlığı, internet fenomeni “Bahattin” karikatürleri ile kefenli AKP’lilerin fotoğrafını “Aktroller” diyerek paylaşan Kartal Kan Bağış Merkezi’nde görevli doktor İlker Can Topçu’yu da kapının önüne koydu.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, üç yıldır Kızılay’da çalışan Dr. Can Topçu, sosyal medyadaki hesaplarından internet fenomeni “Bahattin”in karikatürleri, kefenli AKP’lilerin fotoğrafı ile yüzü ABD bayrağı boyalı kara çarşaflı kadın fotoğraflarını paylaştı.

Muhalif paylaşımlarından rahatsız olan Kızılay Yönetim Kurulu, 21 Kasım 2014 tarihinde Topçu’nun savunmasını istedi. Bu paylaşımları suç kabul eden Kızılay Yönetim Kurulu, Dr. Topçu’nun işten atılmasına karar verdi ve sosyal haklarını ödemedi.

Dava açacak

İşten çıkarılması karşısında dava açacağını belirten Topçu, “Paylaşımlarımı tek tek inceleyin, ne bir küfür ne bir hakaret hiçbir şey yok. Zaten internet ortamında dolaşan bazı karikatür ve komik şeyleri suç unsuru diye önüme koydular. Siz de inceleyebilirsiniz, hangisinde bir hakaret var?” dedi.

Kızılay Genel Müdürlüğü Basın Bürosu ise konuya ilişkin, “Toplumun geneli için kan bağışı toplama hizmeti yürüten bir kişinin toplumun bir kesimine yönelik paylaşımlarda bulunması Kızılay ilkeleri ile bağdaşmamaktadır” açıklamasını yaptı.