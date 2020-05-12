Kızılay 1. Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç: CHP'lilerin gözlerini hırs bürümüş, örgütlü bir şekilde çaldılar, dilleri pabuç, surat Fransız

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CHP Parti Meclis Üyesi Haluk Pekşen, Kızılay 1. Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç'un 1 Nisan 2019 tarihinde, 31 Mart seçimlerine ilişkin attığı "Örgütlü bir şekilde çaldılar, dilleri pabuç, surat Fransız" paylaşımına yönelik olarak "ahlak yoksunu" ifadelerini kullandı.

Kızılay 1. Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, kişisel Twitter sayfasında, 1 Nisan tarihinde yaptığı paylaşımda, 31 Mart yerel seçimlerini işaret ederek, "Çeyrek asırdır ibb'de, iktidar olamayan chp'lilerin gözlerini hırs bürümüş; örgütlü bir şekilde çaldılar, manipüle ettiler, dilleri papuç, surat fransız, Kral çıplak ne yapsalar boş" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Eski CHP Trabzon Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Haluk Pekşen, söz konusu paylaşıma, "Bu ahlak yoksunu KIZILAY’da Genel Başkan Yardımcısı. Başka söze gerek yok" şeklinde yanıt verdi.

Editörün notu: Yazım hataları İsmail Hakkı Turunç'a aittir, aynı şekilde kullanılmıştır.