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Dünya

KIZIL AJAN PUTİN'İN PARTİSİNDE MOSKOVA (A.A)

22 Aralık 2010 19:17

-KIZIL AJAN PUTİN'İN PARTİSİNDE MOSKOVA (A.A) - 22.12.2010 - Dünya kamuoyunda ''kızıl ajan'' olarak bilinen eski Rus ajanı Anna Chapman, ''Birleşik Rusya'' partisi gençlik kollarına üye olarak, Rusya'ya ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin'e bağlılığını tazeledi. ABD'nin temmuz ayında Rusya'ya sınır dışı ettiği 10 Rus ajanından biri olan Chapman, Kremlin'e yakınlığı ile bilinen ve uzay endüstrisiyle bağlantılı çalışan bir bankada danışman olarak çalışmaya başlamıştı. Rusya iktidar partisinin gençlik kolu Genç Muhafızlar, Putin ve Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'e yönelik gösterileri bastırmak amacıyla kurulmuştu.

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