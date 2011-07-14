-KIZIL VE KARAKAYA DA SERBEST İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yöneticisi Levent Kızıl ile Ankaragücü eski yöneticisi Mümtaz Karakaya savcılıkça serbest bırakıldı. Sevk edildikleri Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, Kızıl ve Karakaya'nın soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Berk tarafından ifadesi alındı. Savcı Berk, ifadelerinin alınmasının ardından Kızıl ve Karakaya'nın serbest bırakılmasına karar verdi.