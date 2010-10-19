-KIZIL TABURCU EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 19.10.2010 - Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle İstanbul'da tedavi altına alınan Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, 23 gün sonra taburcu edildi. Tedavi gördüğü Memorial Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Kızıl, rahatsızlığının ilk anlarını hatırlamadığını söyleyerek, ''Yoğun bakımdan çıktıktan sonra anladım ki çok büyük bir rahatsızlık geçirmişim. Milyonda bir olan bir şans. İyi bir şekilde bu sınavı atlattık. İnşallah bundan sonra da beslenmemize, hayat tarzımıza bir şekil vereceğiz ve ona göre davranacağız. Doktoruma, yarımcılarına ve tüm hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu. İbrahim Kızıl, başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere hastalığı boyunca kendisini yalnız bırakmayan bakan, milletvekili, kulüp başkanları ve iş adamlarına da teşekkür etti. Prof. Dr. Yunus Aydın da Kızıl'ın hastalığa karşı gösterdiği direncin umdukları gibi olduğunu anlatarak, ''Bu süreç içerisinde beyindeki kanama tamamen vücut tarafından emildi. Başkanın sağlam bir bünyesi varmış'' dedi. İbrahim Kızıl'ın özellikle beslenme ve yaşam tarzına dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Aydın, ''Başkanın bundan sonraki hayat tarzını değiştireceğiz. Daha sağlıklı yaşam, daha sağlıklı beslenme içeren bir düzene sokmaya çalışacağız. İnşallah o maçı da kazanacağız'' diye konuştu.