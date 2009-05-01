T24 LogoT24 Logo
Spor

Kızıl: Tabata'yı Galatasaray istiyor

01 Mayıs 2009 19:10


Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, yıldız oyuncuları Tabata’yı Galatasaray’ın ısrarla istediğini, ancak bu oyuncuyu kesinlikle satmayacağını söyledi.

Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, gelecek sezon için çok iyi bir takım oluşturacaklarını belirterek, ''Gaziantepspor tarihinde görülmemiş bir tarih yazacağım'' dedi.

Kızıl, Gaziantepspor'un son 3 sezonda yaşadığı sıkıntıların artık geride kaldığını, bu sezon kurdukları kadro ve oynadıkları futbolla herkesin takdirini kazandıklarını, Gaziantepspor'un daha iyi yerlere gelmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Kendisinin bu işi zevk için yaptığını kaydeden Kızıl, ''İyi-kötü günlerimiz geçti. Bundan sonra iyi günler bizi bekliyor. Takımımız, Gaziantep şehrine yakışır bir şekilde tarih yazacaktır. Bunu da hep beraber göreceğiz. Bizim bir Türkiye kupamız bile yok. Ha, var ama nasıl var? Nasıl almışız? 3. Lig'den 2. Lig'e çıkmışız, kupa almışız. 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmışız kupa almışız. Başka kupamız var mı? Turnuvalarda kupalar almışız. Hep bizi memnun etmişler. Manevi değeri olan bir kupamız var mı? Yok. Allah'ın izni ile transferler doğru olursa, birlik beraberlik olursa adımımızı doğru atarsak, havaya girmezsek, ben inanıyorum ki bu işi başarıp tarih yazdıracağız. Herkes bunu bilsin.'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24