Kızıl: Tabata'yı Galatasaray istiyor



Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, yıldız oyuncuları Tabata’yı Galatasaray’ın ısrarla istediğini, ancak bu oyuncuyu kesinlikle satmayacağını söyledi.



Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, gelecek sezon için çok iyi bir takım oluşturacaklarını belirterek, ''Gaziantepspor tarihinde görülmemiş bir tarih yazacağım'' dedi.



Kızıl, Gaziantepspor'un son 3 sezonda yaşadığı sıkıntıların artık geride kaldığını, bu sezon kurdukları kadro ve oynadıkları futbolla herkesin takdirini kazandıklarını, Gaziantepspor'un daha iyi yerlere gelmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.



Kendisinin bu işi zevk için yaptığını kaydeden Kızıl, ''İyi-kötü günlerimiz geçti. Bundan sonra iyi günler bizi bekliyor. Takımımız, Gaziantep şehrine yakışır bir şekilde tarih yazacaktır. Bunu da hep beraber göreceğiz. Bizim bir Türkiye kupamız bile yok. Ha, var ama nasıl var? Nasıl almışız? 3. Lig'den 2. Lig'e çıkmışız, kupa almışız. 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmışız kupa almışız. Başka kupamız var mı? Turnuvalarda kupalar almışız. Hep bizi memnun etmişler. Manevi değeri olan bir kupamız var mı? Yok. Allah'ın izni ile transferler doğru olursa, birlik beraberlik olursa adımımızı doğru atarsak, havaya girmezsek, ben inanıyorum ki bu işi başarıp tarih yazdıracağız. Herkes bunu bilsin.'' diye konuştu.