T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kızıl şahini öldürüp fotoğrafını paylaşan kadına para cezası

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da koruma altındaki kızıl şahini öldürdükten sonra fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan kadına, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından 8 bin 909 lira para cezası verildi

13 Ocak 2018 19:39

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da koruma altındaki kızıl şahini öldürdükten sonra fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan kadına, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından 8 bin 909 lira para cezası verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15\'inci Bölge Müdürlüğü Malatya Şube Müdürlüğü\'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Sosyal medya üzerinde öldürmüş olduğu kızıl şahinin fotoğraflarını yayınlayan kadına, güvenlik birimleri tarafından yapılan inceleme araştırma sonrasında kimlik tespit yapılarak, koruma altındaki kızıl şahinin öldürmesi nedeniyle Malatya Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar çerçevesinde 909 lira idari, 8 bin lira tazminat olmak üzere 8 bin 909 lari para cezası uygulanmıştır.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYAMilli Parklar Bölge MüdürlüğüDoğa KorumaMilli ParklarBölge Müdürlüğü Malatya Şube MüdürlüğüMalatyaMüdürlüğümüzce

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24