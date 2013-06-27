AGİT, Kızıl Ordu'nun eleştirilmesini engelleyen yasa tasarısına tepki gösterdi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu'nun eylemlerininin eleştirilmesini engelleyen kanun tasarısının, Rusya'nın basın özgürlüğü açısından potansiyel tehlike arz ettiğini açıkladı.

Moscow Times gazetesinin konuya ilişkin yayımladığı haber şöyle:

Yasa tasarısı, savaş döneminde Kızıl Ordu'nun eylemlerinin eleştirilmesine yönelik yasaklamalar getirilmesini öngörüyor. 'Nazizmi' haklı gösterme çabalarını tırmandıracağı iddiasıyla Kızıl Ordu'ya karşı 'kasten yanlış bilgi yayınlanması'na 15.000 dolardan beş yıl hapse kadar cezalar getirilmesini içeriyor.

Bu yasa tasarısı, savaş döneminde Müttefik Güçler'in eylemlerinin ve ayrıca 1946 Nürnberg Mahkemeleri'nde alınan kararların da eleştirilmesinin yasaklanmasını öngörüyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Basın Özgürlüğü Komisyonu üyesi Dunja Mijatovic konuya dair bir açıklamalarda bulundu. Dunja Mijatovic şöyle konuştu: "Rus yetkililere sesleniyorum, bu değişiklikleri dikkatle gözden geçirmelisiniz. Bu eyleminiz nazizmin yüceltilmesini yasaklayan yasaları aşıyor. Devletlerin yabancı düşmanlığına, nazizmin yüceltilmesine ve nefret suçlarına karşı mücadele etmesi meşrudur. Ancak inanıyorum ki, Rus mahkemeleri bu fenomenlere karşı savaşacak yeterli yasal yola sahiptir."

Rus halkının haber alma özgürlüğüne de değinen Mijatovic, "halkın bu gibi önemli tarihsel konularda, ne denli provokatif ve acı verici olursa olsun, çelişkili bakış açıları hakkında bilgi sahibi olması bir haktır." diye konuştu.

Mijatovic konuşmasını sonlandırırken şunları söyledi: "Teklif edilen kanun nezdinde, fikir beyan etmeyi gayrimeşrulaştırmak, fikir beyanı ve basın özgürlüğü haklarını kısıtlar, toplumsal tartışmaları kısıtlar, bu yüzden demokrasiye ve insan haklarına aykırıdır."