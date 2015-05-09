Kızıl Meydan'da tarihin en büyük askeri töreni

Rusya, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferin 70'inci yıl dönümünde tarihinin en büyük geçit resmini düzenliyor.

Başkent Moskova'da, Kızıl Meydan'daki törenlere binlerce asker katılıyor ve Rus ordusunun envanterindeki bazı zırhlı araçlar ilk kez sergileniyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, törenler için 20'den fazla devlet ya da hükümet başkanı Rusya'da.

Ancak bazı liderler, Rusya'nın Ukrayna politikasına tepki olarak törenleri boykot ediyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, uluslararası işbirliğinin son yıllarda tehlikeye girdiğini söyledi.

Rusya, doğu Ukrayna'da isyancıları silahlandırdığı iddialarını reddediyor.

Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Nisan 2014'ten beri devam eden savaşta simdiye kadar 6,000'den fazla kişi öldü.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasının 70'inci yıldönümü dolayısıyla dün Avrupa genelinde de törenler düzenlenmişti.

'Askeri blok zihniyeti'

Vladimir Putin İkinci Dünya Savaşı'nda ölen Sovyet askerlerini andığı konuşmasında, "zafere katkılarından dolayı İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri halklarına" teşekkür etti.

Ancak Putin, "Son yıllarda uluslararası işbirliğinim temel ilkeleri hiç olmadığı kadar sıklıkta gözardı edildi. Askeri blok zihniyetinin ivme kazandığını görüyoruz" dedi.

Putin daha önce ABD ve NATO'daki müttefiklerinin Rus ordusunu askeri kuşatma altına almaya çalıştığını söylemişti.

Törene katılanlar arasında Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da var.

Süper tanklar sergilendi

Törenlere Rusya genelindeki tüm birliklerden askerler katılıyor. Bazı askerlerin törene ikinci dünya savaşındaki üniformalarla katıldığı görüldü.

Rusya törenlerde T14 Armata tankları dahil bazı yeni silahlarını da sergiledi.

T-14 Armata'nın tareti uzaktan kumandalı.

RS-24 Yars kıtalararası balistik füzeler de geçit töreninde yer aldı.

Bu füzelere nükleer başlık takılabiliyor.