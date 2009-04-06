'Kızıl Kmerler ABD yardımıyla ayakta'

Kamboçya'da iki milyon kadar kişinin ölümünden sorumlu tutulan Pol Pot döneminin yetkilisi Kaing Guek Eav, Kızıl Kmerlerin yükselişine ABD'nin 1970'lerde Hindiçin politikalarının katkıda bulunduğunu söyledi



Kızıl Kmerler için kurulan BM-Kamboçya mahkemesinde yargılanan Pol Pot’un kadrosundan ilk kişi olan Duch, "(eski ABD Başkanı) Richard Nixon ve (eski Dışişleri Bakan Henry) Kissinger, Kızıl Kmerlerin altın fırsatı yakalamasını sağladı" diye konuştu.



Duch, devrimin 14 bin düşmanının işkenceye uğradığı ve öldürüldüğü kötü nam salan s-21 cezaevinin müdürüydü. İnsanlığa karşı suç, savaş suçu ve işkenceden yargılanan Duch, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alabilecek.



Nixon yönetimi 1969’da, Kuzey Vietnam’ın Saygon’daki ABD destekli rejime karşı savaşırken asker ve malzeme taşımakta kullandığı Kamboçya’nın güneyindeki yolları bombalamaya başlamıştı.



Prens Norodom Sihanuk, 1970’te ABD’nin desteklediği General Lon Nol’un darbesiyle devrilmiş, daha sonra Kızıl Kmerler ile ittifaka giren Sihanuk, Kamboçya halkını, 1975’te Kmer lideri Pol Pot’un ordularına yenik düşen Lon Nol rejimine karşı savaşmaya çağırmıştı.

Duch, duruşmada, "Prens Sihanuk Kamboçya halkını ormana gidip komünist Kızıl Kmerlere katılmaya teşvik etmişti ve bu, Kızıl Kmerlerin 1970-1975 arasında ordusunu oluşturmasını sağladı... Tüm bunlar olmasaydı, tahminim Kızıl Kmerler ortadan kaybolup gidecekti" diye konuştu.



Mahkeme, 17 Nisan 1975 ile rejimin Vietnam ordularının eline geçtiği 6 Ocak 1979 arasındaki işlenen suçların sorumlularını yargılıyor.(AA)

