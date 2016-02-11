Kızıl Haç: Halep'teki çatışmalar 50 bin kişiyi yerinden etti

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC), Suriye'nin Halep kentindeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı yerlerden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

Kızıl Haç, Halep'te insani durumun hızlı bir şekilde kötüleştiğini, Halep kentine su tedarikinin kesildiğini belirtti.

Suriye ordusu, Rusya'nın havadan desteğiyle silahlı muhalif grupların elindeki alanları geri almak için büyük bir operasyon gerçekleştiriyor. On binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına yığılmış durumda. Kızıl Haç açıklamasında, insani yardım için ikmal yollarının kesilmesinin sivilleri "Çok büyük bir baskı" altına soktuğunu söyledi.

ICRC Suriye Başkanı Marianne Gasser, "Sıcaklık son derece düşük; yeterli yemek, su ve barınak ikmali yok. Yerinden edilmiş insanlar çok riskli koşullarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor” dedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ise Türkiye sınırı yakınlarındaki Azez'de yaşanan çatışmaların sağlık sistemini "Çökmeye yakın" hale getirdiğini açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon Suriyeli mülteciyi barındıran Türkiye, mülteci kabulü açısından kapasitesinin sonuna geldiğini belirtiyor. Türkiye mültecilere sınırın diğer tarafında yardım sunuyor. Birleşmiş Milletler, Halep'teki çatışmalar sonucu yardımdan mahrum kalacak sivil sayısının 300 bine kadar çıkabileceği uyarısında bulunuyor.