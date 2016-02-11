T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kızıl Haç: Halep'teki çatışmalar 50 bin kişiyi yerinden etti

2,5 milyon mülteciyi barındıran Türkiye'nin, mülteci kabulü açısından kapasitesinin sonuna geldiği belirtiliyor

11 Şubat 2016 10:27

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC), Suriye'nin Halep kentindeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı yerlerden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

Kızıl Haç, Halep'te insani durumun hızlı bir şekilde kötüleştiğini, Halep kentine su tedarikinin kesildiğini belirtti.

Suriye ordusu, Rusya'nın havadan desteğiyle silahlı muhalif grupların elindeki alanları geri almak için büyük bir operasyon gerçekleştiriyor. On binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına yığılmış durumda. Kızıl Haç açıklamasında, insani yardım için ikmal yollarının kesilmesinin sivilleri "Çok büyük bir baskı" altına soktuğunu söyledi.

ICRC Suriye Başkanı Marianne Gasser, "Sıcaklık son derece düşük; yeterli yemek, su ve barınak ikmali yok. Yerinden edilmiş insanlar çok riskli koşullarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor” dedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ise Türkiye sınırı yakınlarındaki Azez'de yaşanan çatışmaların sağlık sistemini "Çökmeye yakın" hale getirdiğini açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon Suriyeli mülteciyi barındıran Türkiye, mülteci kabulü açısından kapasitesinin sonuna geldiğini belirtiyor. Türkiye mültecilere sınırın diğer tarafında yardım sunuyor. Birleşmiş Milletler, Halep'teki çatışmalar sonucu yardımdan mahrum kalacak sivil sayısının 300 bine kadar çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

ETİKETLER

halepkızıl haçmültecitürkiyesavaşçatyışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24