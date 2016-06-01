‘Kızıl Elma Bilim Ödülü’ Aziz Sancar’ın oldu

Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Kızıl Elma Devlet Ödülü Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Şarşenoviç Atambayev'in olurken, Bilim Ödülü'nü de Prof. Dr. Aziz Sancar kazandı.
Hürriyet’ten Muammer Elveren’in haberine göre, 11 dalda verilen ödüller, aralarında Prof. Dr. Aziz Sancar gibi bilim insanları ve Nedim Gürsel gibi yazarların olduğu Türk dünyasında tanınmış kişi ve kurumların oldu.
Ödüller, İstanbul Bayrampaşa'daki Titanic Business Europe Otel’de 2 Haziran Perşembe akşamı düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.
Törende Dombra müziği ile Türk dünyasında adını duyuran Nogay Türkü, halk müziği sanatçısı ve ozanı Arslanbek Sultanbekov bir konser verecek. Ayrıca Kazakistan Hanum Ajansı bir defile sunumu gerçekleştirecek.
‘Kızıl Elma Devlet Ödülü’ Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Şarşenoviç Atambayev’e verildi. "Stratejik İletişim: Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler" başlığı altında 3 Haziran gününe kadar sürecek 5. Dünya Türk Forumu bu noktada Türk dünyasında söylem birliği oluşturulmasına, sorunların çözümü için gerekli düşünce üretiminin hızlandırılmasına, Türk dünyası ülkelerinin imajının iyileştirilmesine ve Türklük birikiminin tüm insanlığın hizmetine sunulmasına mütevazı bir katkı sağlamayı amaçlıyor.
Toplantıların ‘Alt Temalar’ başlığı altındaki bölümde ise ‘Türk Medeniyeti Düşünce Birikimi’ ve’ Stratejik İletişim Perspektifleri’ tartışılacak. Toplantılarda ele alınacak diğer konular ‘Ortak Değerler, Entegrasyon ve Stratejik İletişim, Türk Medeniyeti Ekonomi Modeli ve Güvenlik, Türk - İslam Sentezinde Sosyal Devlet Modeli ve Güvenlik, Medeniyetler Arası Etkileşim, Terörle Mücadelede Ortak Değerler, Medeniyet Sembolü Şehirler ve Güvenlik, Sanat, Estetik, Kültür ve Turizm: Ürünler, Modeller ve Yeni Stratejiler’ olacak.
Kızıl Elma Devlet Ödülü
Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Şarşenoviç Atambayev
Kızıl Elma Özel Ödülü
Teşkilât-ı Mahsusa Görevlisi Zenci Musa Bey
Kızıl Elma Diplomasi Ödülü
Devlet Eski Bakanı, Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu
TÜRKPA Genel Sekreteri Jandos Asanaov
Kızıl Elma İş Ödülü
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu- DEİK
Kızıl Elma Bilim Ödülü
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saleh Sultansoy
Nobel Ödüllü Moleküler Biyolog Prof. Dr. Aziz Sancar
Kazakistan Devlet Tarih Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Bürkit Ayagan
Kızıl Elma Kültür Ödülü
Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu Kurucusu Dr. Rahmi Oruç Güvenç
Fransa Bilimsel araştırmalar Ulusal Merkezi Araştırma Başkanı, Yazar Nedim Gürsel
Kızıl Elma Sanat Ödülü
29 Mayıs Üniversitesi, İslam Sanatları Tarihi Profesörü Prof. Dr. Muhittin Serin
Kızıl Elma Teknoloji Ödülü
Uzay ve Havacılık Sanayi A.Ş- TAİ TUSAŞ
Kızıl Elma Strateji Ödülü
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı -Doç. Dr. Lütfü Savaş
Kızıl Elma Spor Ödülü
Kazak Güreşi Geliştirme Kamu Fonu Mütevelli Heyeti Başkanı Arman Shurayev
Dünya Tekvando Şampiyonu- Mevlüt Pekcan
Kızıl Elma Kamu Diplomasisi Ödülü
Dünya Türk İş Konseyi - DTİK