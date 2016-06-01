‘Kızıl Elma Bilim Ödülü’ Aziz Sancar’ın oldu

Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Kızıl Elma Devlet Ödülü Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Şarşenoviç Atambayev'in olurken, Bilim Ödülü'nü de Prof. Dr. Aziz Sancar kazandı.

Hürriyet’ten Muammer Elveren’in haberine göre, 11 dalda verilen ödüller, aralarında Prof. Dr. Aziz Sancar gibi bilim insanları ve Nedim Gürsel gibi yazarların olduğu Türk dünyasında tanınmış kişi ve kurumların oldu.

Ödüller, İstanbul Bayrampaşa'daki Titanic Business Europe Otel’de 2 Haziran Perşembe akşamı düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Törende Dombra müziği ile Türk dünyasında adını duyuran Nogay Türkü, halk müziği sanatçısı ve ozanı Arslanbek Sultanbekov bir konser verecek. Ayrıca Kazakistan Hanum Ajansı bir defile sunumu gerçekleştirecek.

‘Kızıl Elma Devlet Ödülü’ Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Şarşenoviç Atambayev’e verildi. "Stratejik İletişim: Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler" başlığı altında 3 Haziran gününe kadar sürecek 5. Dünya Türk Forumu bu noktada Türk dünyasında söylem birliği oluşturulmasına, sorunların çözümü için gerekli düşünce üretiminin hızlandırılmasına, Türk dünyası ülkelerinin imajının iyileştirilmesine ve Türklük birikiminin tüm insanlığın hizmetine sunulmasına mütevazı bir katkı sağlamayı amaçlıyor.

Toplantıların ‘Alt Temalar’ başlığı altındaki bölümde ise ‘Türk Medeniyeti Düşünce Birikimi’ ve’ Stratejik İletişim Perspektifleri’ tartışılacak. Toplantılarda ele alınacak diğer konular ‘Ortak Değerler, Entegrasyon ve Stratejik İletişim, Türk Medeniyeti Ekonomi Modeli ve Güvenlik, Türk - İslam Sentezinde Sosyal Devlet Modeli ve Güvenlik, Medeniyetler Arası Etkileşim, Terörle Mücadelede Ortak Değerler, Medeniyet Sembolü Şehirler ve Güvenlik, Sanat, Estetik, Kültür ve Turizm: Ürünler, Modeller ve Yeni Stratejiler’ olacak.

Kızıl Elma Devlet Ödülü

Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Şarşenoviç Atambayev

Kızıl Elma Özel Ödülü

Teşkilât-ı Mahsusa Görevlisi Zenci Musa Bey

Kızıl Elma Diplomasi Ödülü

Devlet Eski Bakanı, Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu

TÜRKPA Genel Sekreteri Jandos Asanaov

Kızıl Elma İş Ödülü

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu- DEİK

Kızıl Elma Bilim Ödülü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saleh Sultansoy

Nobel Ödüllü Moleküler Biyolog Prof. Dr. Aziz Sancar

Kazakistan Devlet Tarih Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Bürkit Ayagan

Kızıl Elma Kültür Ödülü

Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu Kurucusu Dr. Rahmi Oruç Güvenç

Fransa Bilimsel araştırmalar Ulusal Merkezi Araştırma Başkanı, Yazar Nedim Gürsel

Kızıl Elma Sanat Ödülü

29 Mayıs Üniversitesi, İslam Sanatları Tarihi Profesörü Prof. Dr. Muhittin Serin

Kızıl Elma Teknoloji Ödülü

Uzay ve Havacılık Sanayi A.Ş- TAİ TUSAŞ

Kızıl Elma Strateji Ödülü

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı -Doç. Dr. Lütfü Savaş

Kızıl Elma Spor Ödülü

Kazak Güreşi Geliştirme Kamu Fonu Mütevelli Heyeti Başkanı Arman Shurayev

Dünya Tekvando Şampiyonu- Mevlüt Pekcan

Kızıl Elma Kamu Diplomasisi Ödülü

Dünya Türk İş Konseyi - DTİK