-KIZIL ÇAMURUN GÖRÜNTÜLENMESİNE ENGEL BUDAPEŞTE (A.A) - 10.10.2010 - Macaristan'ın Ajka şehrinde kimyasal zehirli kızıl çamurun yayıldığı bölgeyi uçakla havadan fotoğraflamak isteyen Avusturyalı gazeteciler, Macar savaş uçağı ve helikopteri tarafından ülke hava sahasından çıkartıldı. Macaristan Haber Ajansı (MTI), Savunma Bakanlığı'nda görev yapan bir generale dayandırdığı haberinde, beyaz renkli küçük bir uçağın izinsiz bir şekilde çevre felaketinin yaşandığı bölgede fotoğraf ve görüntü çekmek istediğini yazdı. MTI, uçağın içinde, pilotun haricinde iki kişi bulunduğunu, bu kişilerin Avusturya'ya bağlı bir TV ve gazetenin çalışanı olduğunu, uçağın bir Macar avcı savaş uçağı ve helikopteri tarafından Macar hava sahasından çıkarıldığını duyurdu.