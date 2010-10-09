-KIZIL ÇAMUR TEHLİKESİ BÜYÜYEBİLİR BUDAPEŞTE (A.A) - 09.10.2010 - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ajka şehrinde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında meydana gelen kaza sonrası, incelemelerde bulunmak için geldiği bölgede, ''Kızıl çamurun bulunduğu setteki yarıklar her geçen dakika daha da açılıyor'' diye konuştu. Alüminyum fabrikasının 10 nolu deposunda bulunan kimyasal zehirli kızıl çamurun içinde tutulduğu setin duvarında çatlamalar olduğunu söyleyen Orban, setin içindeki zehirli çamurun büyük bir ihtimalle etrafa yayılacağını, bu nedenle iki yerleşim biriminin tamamen boşaltılarak önlem aldıklarını açıkladı. Başbakan, setin yıkılması halinde yaklaşık 500 askerin 127 adet askeri araçla insanları bölgeden tahliye edeceğini söyledi.