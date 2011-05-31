-KIZIL: BELÇİKA MAÇINDAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ TEGELEN (A.A) - 31.05.2011 - Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Milli Takımlar Sorumlusu Levent Kızıl, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Belçika ile yapacakları önemli maç öncesi, İngiltere medyasında yazılan Chelsea'nin teknik direktör Guus Hiddink'e teklif getireceği yönündeki haberlerle ilgili olarak, ''Şu anda Belçika maçının haricinde başka bir şey düşünmüyoruz. Bence Hiddink Hoca da düşünmüyordur'' dedi. Levent Kızıl, (A) Milli Futbol Takımı'nın Sportpark Bakenbos'taki antrenmanı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hiddink hakkında İngiliz basınında çıkan haberler hatırlatılarak yöneltilen soruya Kızıl, ''Hiddink bizim sözleşmeli hocamız. Bizim şu andaki konsantremiz Belçika maçı. Şu ana kadar bize gelmiş bir şey yok. Biz de gazetelerden okuyoruz. Önemli olan Belçika maçı. Belçika maçından sonra herhalde bu tip konuşmalar olacaktır. Ama şu anda Belçika maçının haricinde başka bir şey düşünmüyoruz. Bence Hiddink Hoca da düşünmüyordur'' şeklinde yanıt verdi. -''ÖLÜP KALMA MAÇI''- Hollanda kampının iyi geçtiğini ifade eden Kızıl, Belçika-Türkiye maçının adeta bir ölüm kalım mücadelesi olduğunu vurguladı. (A) Milli Takım'ın rakibine göre daha avantajlı olduğunu ifade eden Kızıl şöyle konuştu: ''Bu maç artık bu grupta ölüp kalma maçı. Biz daha avantajlı durumdayız bize beraberlik de yetiyor ama rakibimiz galip gelmek zorunda. Zaten ilk defa bir Belçika maçında bilet sıkıntısı yaşıyoruz. Bize bilette ciddi sıkıntı yaşatıyorlar. Fazla Türkün oraya gelmesini istemiyorlar. Bence iyi bir kamp dönemi geçirdik. Hamit aramızdan sakatlığı nedeniyle ayrıldı. Gökhan Gönül'ün yetiştirilmesine çalışılıyor. Sabah düz koşuları da yaptı. Son kararı verecek olan hoca ve sağlık heyeti.'' -''SON SÖZÜ FUTBOLCULAR SÖYLEYECEK''- Türkiye'nin Belçika ve Avusturya'ya yenilmediği takdirde gruptaki 2.'liğinin kesin olacağını kaydeden Kızıl, ''Ama biz kazanmak istiyoruz, en iyi ikinciliği elde etmek istiyoruz'' dedi. Türk ulusuna güzel şeyler yaşatacaklarına inandığını belirten Kızıl, şunları kaydetti: ''İyi bir kamp dönemi geçirdik. Geçen sefer biz buradan dönerken... Aynı burada kamp yapmıştık, daha sonra Belçika'ya geçmiştik, neşesiz bir şekilde dönmüştük. İnşallah bu sefer o uçakta neşeli bir şekilde dönmek istiyoruz. Futbolcu arkadaşlarımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Artık bu konuda zaten son sözü de herhalde futbolcu arkadaşlarımız söyleyeceklerdir.'' -''FUTBOLCULARIN KENDİNİ GÖSTERECEĞİ EN ÖNEMLİ MAÇ''- Levent Kızıl, Belçika-Türkiye mücadelesinin, futbolcular adına transfer ve Avrupa piyasası için en önemli maç olacağını belirtti. Karşılaşmanın gergin bir havada oynanacağı ifade edilerek yöneltilen soruya Futbol Federasyonu yöneticisi şöyle yanıt verdi: ''Bu normal. Futbolcu arkadaşlarımız stresli olmayacaklardır. Onlar çok üst düzey profesyoneller. Futbolcu arkadaşlarımız için kendilerini gösterecekleri bu seneki en önemli maç. Transfer piyasası olsun Avrupa piyasası olsun... Hakikaten arkadaşlarıma çok güveniyorum. Normalde haziran maçları bize pek yaramaz ama bu sefer yarayacağına inanıyorum. Bu kampın başarılı geçtiğine inanıyorum. Biz takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bugün başkan Mahmut Bey (Mahmut Özgener) FIFA kongresi olduğu için oraya geçti. Zaten yarın hep beraber Belçika'da buluşacağız.'' Kızıl, maç biletlerinin tükendiğini, Belçika Futbol Federasyonu'ndan talepleri konusunda bir gelişme yaşanacağını düşünmediğini de ifade etti.