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Dünya

''KIZIL AJAN'' CHAPMAN ORTAYA ÇIKTI MOSKOVA (A.A)

14 Aralık 2010 23:26

-''KIZIL AJAN'' CHAPMAN ORTAYA ÇIKTI MOSKOVA (A.A) - 14.12.2010 - Dünya kamuoyunda ''kızıl ajan'' olarak bilinen eski Rus ajanı Anna Chapman, beklenmedik bir şekilde Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in de katıldığı bir modernleşme forumunda ortaya çıktı. Fotoğrafları tüm dünya medyasında yer alan Chapman, üzerinde siyah klasik bir elbise ile resmi akreditasyon kartıyla teknoloji ve innovasyon kenti olarak kurulacak Moskova yakınlarındaki Skolkovo'da bir forumda boy gösterdi. LifeNews.ru sitesine göre, organizatörler Chapman'ı, ''ülkenin modernleşmesi için değerli tecrübesinden faydalanmak'' amacıyla foruma çağırdı. ABD'den Temmuz ayında sınır dışı edilen 12 Rus ajandan biri olan Chapman, Kremlin'e yakınlığı ile bilinen ve uzay endüstrisiyle bağlantılı çalışan bir banka olan Fundservisbank'ta danışman olarak çalışmaya başlamıştı.

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