Kızı zannettiği kişiyi silahla yaraladı

Bursa'da meydana gelen olayda, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi İtfaiyesi önünde meydana geldi. İnşaatta sıvacı olarak çalışan Haydar E. (67), evlendirmediği için 10 yıl önce evi terk eden kızına benzettiği kişiyi silahla yaraladı.

Cihan'da yer alan habere göre saldırganın polise verdiği ifadesine göre olay şöyle gelişti: Komşularının, 'Senin kızı Küçük Sanayi'de görüyoruz, kötü yola düşmüş' sözleri üzerine sinirlenen Haydar E., tarif edilen bayanı aramaya başladı. Küçük Sanayi Metro durağında birkaç gün bekleyen adam, kızına benzettiği Remziye Y.'nin (31) yanına giderek, "Sen benim kızıma çok benziyorsun." dedi. Sonraki günlerde birkaç kez önünü kesen adama iki kere kimliğini gösteren Remziye Y. ise "Ben senin kızın değilim" diye cevap vermesine karşın adamı ikna edemedi. Bu sabah tekrar Küçük Sanayi Metro istasyonuna giderek Remziye Y.'yi beklemeye başlayan Haydar E., kadının gelmesiyle peşinden gitti. İtfaiye önüne kadar genç bayanla tartışan Haydar E., belinden tabancayı çıkartarak şarjörü Remziye Y.'nin üzerine boşalttı.

Kadın, göğsüne isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Remziye Y., 112 Acil Servis ambulansı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Simitçi kurşunlara hedef olmaktan son anda kurtuldu

Olay sırasında, tezgahında simit satan bir kişi ise kurşunlara hedef olmaktan son anda kurtuldu. Tezgahı sıyıran kurşunlardan birisi, simitçinin arabasına isabet etti. Simitçi ise olay sırasında tezgahının başında bulunmadığını ve bir şey görmediğini iddia etti.

Haydar E. polis tarafından gözaltına alınarak Beşevler Polis Karakolu'na götürüldü. İfadesinin alınmasının ardından Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.