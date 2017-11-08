Kızı ve torununu öldürülen eski damadının en ağır cezayı almasını istedi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın İskenderun ilçesinde eski eşi 28 yaşındaki Esra Yalçın ve 5 yaşındaki kızı Beren Yıldız\'ı bıçaklayarak öldüren 29 yaşındaki Gökhan Yıldız\'ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Gökhan Yıldız, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmazken, şikayetçi eski kayınvalidesi Ayla Yalçın, en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

29 Mart\'ta meydana gelen olayda, Kayseri Adliyesi\'nde temizlik işçisi olarak çalışan Gökhan Yıldız, iddiaya göre boşandığı eşiyle tekrar barışmak ve birleşmek için konuşmak üzere eve geldi. Mustafa Kemal Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi Buse Coşkun Irmak Apartmanı 4\'üncü kattaki Esra Yalçın\'a ait evde konuşma sırasında gerilen çift, bir kez daha anlaşmazlığa düştü. Gökhan Yıldız, bıçakla Esra Yalçın ve beraberindeki kızı Beren\'i öldürdü.

Tutuklanan Gökhan Yıldız\'ın ilk duruşması İskenderun 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başladı. Gökhan Yıldız, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmazken şikayetçi olarak gelen eski kayınvalidesi 50 yaşındaki Ayla Yalçın, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

EN AĞIR CEZA VERİLSİN

Duruşma çıkışında İskenderun Kadın Platformu üyeleriyle İskenderun Gazeteciler Cemiyeti\'ne geçen Ayla Yalçın basın açıklaması yaptı. Yalçın, \"Sen ne psikolojisi taşırsan taşı, bir cana kıyılmamalı. Bunu yapan hayvan bile olamaz. Hayvana kurban olsunlar. Yazıktır günahtır, senin evladına, senin kanına, senin canına nasıl kıyıyorsun. Sesimizi duysunlar canımız yanmasın. Onlar toprakta ama biz her gün ölüyoruz. Kendilerine neden kıymıyorlar. Yapıyorlar, yapıyorlar \'bizim psikolojimiz bozuk, cinnet getirdim\' diyorlar. Bir cana kıymak bu sebep değildir. Allah\'ın verdiği canı Allah alır. Sana kalmaz, kula kalmaz. Eline bıçak, tüfek alan canlara kıyıyor. Bu olaylar terörü de geçti. Geçiştirilmesin en ağır cezalar verilsin. Ölene kadar ağırlaştırılmış cezalar verilsin\" dedi.

KASIM AYINDA 40 KADIN KATLEDİLDİ

İskenderun Kadın Platformu temsilcisi Belgin Ayrancı ise kadın cinayetlerinin gün geçtikçe arttığını ve her gün bir başka bahane ile öldürülen kadınların haberlerini aldıklarını söyledi. Ayrancı şöyle konuştu:

\"Kıskançlık, erkeğin aşkına karşılık vermediği, boşanmak istediği için aile meclisi kararı ile güzel koktuğu için ve daha niceleri. Kadınların ölümüne türlü türlü gerekçeler gösteriliyor. Sadece kasım ayında 40 kadın katledildi. Tıpkı Esra ve Beren gibi. Gerçek adaletin sağlanması için yan yanayız. Önümüze çıkan acı gerçek. Sorunun çözümünün toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına bakış açısının değiştirilmesi ile ilgili bu konuda bir arpa boyu yol alamamış olmayışımızdır. Bundandır ki; Antalya\'dan Denizli\'ye, Adana\'dan İskenderun\'a okul önünde evde ya da sokak ortasında katledilen kadınların kız kardeşleri olarak haykırıyoruz. Kadın cinayetleri son buluncaya ve katiller en ağır cezayı alıncaya kadar dayanışmayı, kız kardeşliği büyütmeye devam edeceğiz.\"



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