Kızı, Uğur Mumcu'nun yazısını hatırlattı: Orta Doğu bir barut fıçısına benzer, Türkiye karışmamalıdır

24 Ocak 1993'te arabasına yerleştirilen bomba ile katledilen gazeteci Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, sosyal medya hesabında babasının 3 Ağustos 1990'da yayımlanan yazısından bir bölümü paylaştı.

Söz konusu bölümde, "Orta Doğu bir barut fıçısına benzer. Orta Doğu'nun herhangi bir yerindeki savaş hiç umulmayan bölgelere de sıçrayabilir. Türkiye'yi bu savaşa sürüklemek isteyenler olabilir. Türkiye Orta Doğu'daki olaylara karışmamalıdır" ifadesi yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı "Zeytin Dalı" harekâtına yöneltilen eleştirilere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tepki göstermişti. Erdoğan, “Kan dökülmesin' diyorlar, sen ne diyorsun ya, sen ne diyorsun? Böyle bir süreç başladığı zaman burada şehadet de olur, gazi de olur, kan da olur" ifadesini kullanmıştı.