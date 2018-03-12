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Kızı öldürülen baba mahkeme kararına tepki gösterirken adliyede kalp krizinden öldü

Şaban Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

12 Mart 2018 20:02

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ’ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen davada karar sonrası adliye koridorunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nde görülen davada, mahkeme, yerel mahkeme tarafından sanık Erdal Kaya’ya, ‘kasten adam öldürme’ suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı. 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Hacer Çetindağ’ın eşi Selçuk Çetindağ’a verilen beraat kararını da onadı.

Beraat kararına tepki gösteren Hacer Çetindağ’ın babası Şaban Deniz, adliye koridorunda kalp krizi geçirdi. Şaban Deniz’e ilk müdahaleyi polis, özel güvenlik görevlisi ve adliyenin sağlık personeli yaptı. Bir süre sonra ambulans geldi. Ancak Şaban Deniz, burada hayatını kaybetti.

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