Kızı kaçırılan sunucu, önce "Ülkemiz Teksas'a mı döndü?" diye Soylu'dan yardım istedi, sonra teşekkür etti

Sunucu Meral Kaplan, 5 yaşındaki kızının babası tarafından kaçırıldığı iddiasında bulundu. Meral Kaplan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi ve yardım çağrısında bulundu.

Sunucu Meral Kaplan, 5 yaşındaki kızının babası tarafından kaçırıldığını iddia ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi.

Sosyal medya hesabından isyan eden Meral Kaplan şunları yazdı:

"Karantina sürecini fırsat kollayarak, adliyedeki durgunluktan dolayı, babası kızımı kaçırmıştır. 20 gündür hala getirmedi ve hala nerede olduğu bilinmiyor. Bodrum Gündoğan, İstanbul Sarıyer civarında kalma durumları var fakat polisler kimse bulamıyor.

Kızımla bu sabah görüntülü konuştuğumda tedirgindi. 5 yaşındaki bir çocuğa psikolojik şiddet uygulanamaz. 3 senedir ben artık yapılanlardan yoruldum. Polislerin ve kanunların bana yardım edememesinden de.

Kıbrıs vatandaşı bir adam kendi ülkemde bana bunları yaşatırken, benim devletim bana nasıl yardım edemez.

Ülkemiz Teksas'a mı döndü?

Beni arayarak "Günlerdir karakollardasın, çocuğunu alamadın" diye dalga geçen, "Boşuna uğraşma bizi bulmak için, polisler de kanunlar da elimde diye" dalga geçen, bu adam, hakkında soruşturma açıldığı halde, sayın Süleyman Soylu, nasıl bu kadar rahat hareket ediliyor. Ülkemiz Teksas'a mı döndü.

Kızım telefonda bana, "Anne ben gelemez isem de beni gel al dedi.” Lütfen tüm emniyet müdürleri dahil yardımlarınızı bekliyorum. Bu son olsun.

Bundan sonraki hayatımda imkanım elverdiği sürece mağdur kadınların yanında olacağım.

Allaha inanıyor ve güveniyorum.Ve gerekli herkesden yardım istiyorum. Şuan yazamıyorum. Yazmak da istemiyorum ama başka çarem kalmadı. @rterdogan @suleyman_soylu @adalet_bakanlik #emniyetmüdürlüğü #çocukkaçırma #kadınaşiddetehayır #kadınhakları @kadin_haklarini_koruma_dernegi @insan_haklari_komisyonu #çağlayanadliyesi @caglayan.adliyesi @adaletkomisyon #insanhakları #çocuğaşiddetehayır @emineerdogan

@zehrazumruts"

Meral Kaplan daha sonra yaptığı paylaşımda, kızına kavuştuğunu belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teşekkür etti.