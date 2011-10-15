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Kızı intihara kalkıştı, baba öldü KULU  (A.A)

15 Ekim 2011 02:26

-Kızı intihara kalkıştı, baba öldü KULU  (A.A) - 14.10.2011 - Konya'nın Kulu ilçesinde intihara kalkışan kızına üzülen bir baba, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Suna E. (23), ilçeye bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle odasında çok sayıda ilaç içerek intihar etmek istedi.  Aile fertleri tarafından fark edilen genç kız, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Konya'ya sevk edilen Suna E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kızının intihar girişimine üzülen baba Fazlı E. (67) de rahatsızlandı. Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Fazlı E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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