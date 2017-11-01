Kızı FETÖ'den tutuklanan belediye başkan yardımcısı istifa etti

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU\'nun Tosya ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı AK Parti\'li Fazıl Ateş\'in üniversite öğrencisi kızı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklandı. Bu durum üzerine Başkan Yardımcısı Ateş, görevinden istifa etti.

Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ateş\'in, İstanbul\'daki bir üniversitede eğitim gören kızı 24 yaşındaki Ebrunur Ateş, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla 2 hafta önce gözaltına alındı. Ateş, sevk edildiği nöbetçi mahkemece, \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan tutuklandı. Başkan Yardımcısı Ateş, Belediye Başkanı Kazım Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Metin Ekşi ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ateş, 19 Mart 2013 tarihinden bu yana belediye başkan yardımcılığı görevini sürdürdüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:

\"Ne benim ne de ailemin yasa dışı hiçbir örgüt, cemiyet, cemaat ile hiçbir ilişkisi olmamıştır, olamaz; ancak kamuoyunun da bildiği gibi son günlerde bir talihsizlik yaşıyoruz ve imtihandan geçiyoruz. 2014 yılında bir süre \'ByLock\' programı indirildiği ifade edilerek, kızım gözaltına alındı. Her türlü yasal haklarımızı ve savunmamızı sonuna kadar yapıyoruz, devletimize ve adalete güvenimiz tamdır. En kısa zamanda gerçeğin ortaya çıkacağı ve adaletin yerine geleceğine inanıyoruz; ama bu süreçte soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi, partimize ve davamıza herhangi bir zarar gelmemesi, belediyemize, belediye başkanımıza bu konuyla alakalı en ufak bir dedikodu dahi olsa laf söz edilmemesi için Tosya Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum.\"

Belediye meclis üyeliğiyle parti üyeliğinin devam ettiğini belirten Ateş, \"Kimseye kırgınlığım ve dargınlığım yoktur. Bundan sonra da her şart ve durumda Tosya’mıza hizmete devam edeceğim. Partimin, davamın, liderimiz Cumhurbaşkanı\'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduğumu, en kısa zamanda bu sıkıntılı sürecin geçeceğini, ülkemizin bu zor sürecinde hepimizin sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerektiğini düşündüğümü ifade ederek, tüm hemşehrilerimden haklarını helal etmelerini diliyorum\" dedi.



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