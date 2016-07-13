Kızı aynı hastanede dünyaya geldi; havalimanı saldırısında yaralanıp komaya giren polis baba oldu

Atatürk Havalimanı’nda şüphelenerek kimlik sorduğu canlı bombalardan biri tarafından 3 kurşunla vurulan ve tedavisi devam eden polis memuru Ahmet Berker’in bir kızı dünyaya geldi. Yoğun bakım servisinde uyutulan polisin başından ayrılmayan hamile eşi Mukaddes Berker ise aynı hastanede dün bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Polis memuru Ahmet Berker, tedavi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 4 gün önce özel bir hastaneye sevk edildi. Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, akciğerlerinde sorun bulunan polis memuru önceki gün bir operasyon daha geçirdi. Yoğun bakım servisinde uyutulan polisin başından ayrılmayan hamile eşi Mukaddes Berker ise aynı hastanede dün bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Polis memurunun kardeşi İsmail Berker “Sağlıklı bir yeğenimiz dünyaya geldi. Allah inşallah ağabeyimi kızına bağışlar. Hepimizin duası onunla” diye konuştu.

2 haftada 37 tutuklama

Atatürk Havalimanı’nda 28 Haziran’da meydana gelen 44 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısında yaralanan 33 kişinin tedavisi sürüyor. Yaralılardan 13’ü yoğun bakımda, 20’si ise acil serviste. Soruşturmada ilk iki operasyonda 30 kişi tutuklanmıştı. Pendik hücresine yönelik 3’üncü operasyonda ise 7 kişi tutuklandı. Toplamda 21’i yabancı 37 kişi tutuklu bulunuyor.