'Kızgın kuşlar' yüksekten uçar!

T24 - Dünyanın en çok oynanan mobil oyunu olarak son yıllara damgasını vuran Angry Birds, farklı sektörlere girmeye devam ediyor. İlk adımı oyuncak üreterek atan Finlandiyalı oyun üreticisi, ardından çocuk tekstili sektörüne girdi. Bununla da yetinmeyen şirket, şimdi de konsol oyunu, sinema filmi, sosyal ağ oyunları ve televizyon dizileri ile daha yüksekten uçacak.



Angry Birds’ün üreticisi Rovio Entertainment, konsol oyunda Electronic Arts, sosyal ağda Zynga, televizyon dizisinde News News Corporation ve sinema filminde ise Walt Disney ile çalışmayı planlıyor.

1.2 milyar dolar yatırım



Angry Birds’ün hazırlağı bütçe taslağına göre, bu dev şirketler ‘kızgın kuşu’ havada kapmak için toplam 1.2 milyar dolar ödeyecek. Ancak yatırımcı konusunda titiz davranan şirket, şu ana kadar birçok büyük yatırım teklifini reddetti. Google+ ile anlaşmaya varan şirket, kısa bir zaman sonra hayranlarına sosyal ağdan da ulaşabilecek. Şirket, en son yatırımını aralarında Skype’ın da bulunduğu gruptan 42 milyon dolar almıştı. Öte yandan şirket, çıkardığı aksesuar ve eşyalar ile kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Angry Birds maskeleri ve oyuncaklarından sonra tekstil sektörüne de el attı. Üzerinde Angry Birds logosu olan bebek ve çocuk giysileri dünyadaki 200’e yakın mağazada satılmaya başlandı. Şu an Türkiye’de Angry Birds oyuncakları satılıyor. 20 TL’den başlayan oyuncak fiyatları, 150 TL’ye kadar çıkıyor.

Rakamlarla Angry Birds



Şu ana kadar 250 milyon kez indirildi.



Her gün toplamda 1 milyon saatten fazla oynanıyor.



Günlük 40 milyon aktif kullanıcısı var.



275 gün boyunca en çok satın alınan oyunlar listesinde lider oldu.



Android aplikasyon platformundaki reklam gelirleri aylık 1 milyon dolara ulaştı.