-KIZGIN DANA SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ YOZGAT (A.A) - 10.06.2011 - Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, otlatmaya götürdüğü dananın saldırısına uğrayan kişi, hayatını kaybetti. Kadışehri ilçesi Örencik köyünde Hacı Işık (69), evinde beslediği danayı, otlatmak üzere Çıtırık mevkisine götürdü. Işık, bir süre sonra huysuzlanan dananın saldırısına uğradı ve boynuz darbeleri aldı. Işık'ın çığlıklarını duyan ve aynı bölgede hayvan otlatan 10 yaşındaki Savaş Şahin de kovalamaya çalıştığı dananın saldırısına uğrayınca köylülere haber verdi. Köylülerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve jandarmaya da saldıran dana, tüfekle vuruldu. Yapılan incelemede, Hacı Işık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Işık'ın cenazesi, otopsinin ardından köyünde toprağa verildi.