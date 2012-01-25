T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kızartılmış gıdalar "masum" çıktı ANKARA (A.A)

25 Ocak 2012 14:37

-Kızartılmış gıdalar "masum" çıktı ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Düzenli olarak kızartılmış gıdalar tüketmenin kalp krizine yol açtığı yönünde inanışın bir efsane olduğu ortaya çıktı.  Sonuçları "British Medical Journal" dergisinde yayımlanan araştırma, zeytinyağı veya ayçiçek yağı kullanıldığı sürece düzenli olarak kızartılmış gıdalar tüketmenin kalp krizine yol açmadığını gösterdi.  Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, İspanyol bilimadamları, araştırma çerçevesinde 1990'ların ortalarından 2004 yılına kadar, üçte ikisi kadın olan 40 binden fazla kişiyi izledi.   Bilimadamlarının, bu kişileri kızartılmış yiyecek tüketim oranlarına göre 4 gruba ayırdığı, sonuçta kızartılmış yiyecekleri en fazla ve en az tüketenler arasında kalp krizi gibi koroner bir rahatsızlığa yakalanma olasılığının değişiklik göstermediği bildirildi.    Araştırma sonuçları hakkında yorum yapan, Almanya'daki Regensburg Üniversitesi'nden profesör Michael Leitzmann, konuyla ilgili olarak, biri Kosta Rikalı diğeri uluslararası bir ekip tarafından diğer iki araştırmanın da kızartılmış yiyeceklerle kalp hastalığı arasında güçlü bir bağ bulmakta başarısızlığa uğradığını söyledi. Leitzmann öte yandan bunun, kızartılmış gıdaların hiçbir sağlık sorununa yol açmayacağı anlamına gelmediğine de dikkati çekti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24