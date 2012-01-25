-Kızartılmış gıdalar "masum" çıktı ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Düzenli olarak kızartılmış gıdalar tüketmenin kalp krizine yol açtığı yönünde inanışın bir efsane olduğu ortaya çıktı. Sonuçları "British Medical Journal" dergisinde yayımlanan araştırma, zeytinyağı veya ayçiçek yağı kullanıldığı sürece düzenli olarak kızartılmış gıdalar tüketmenin kalp krizine yol açmadığını gösterdi. Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, İspanyol bilimadamları, araştırma çerçevesinde 1990'ların ortalarından 2004 yılına kadar, üçte ikisi kadın olan 40 binden fazla kişiyi izledi. Bilimadamlarının, bu kişileri kızartılmış yiyecek tüketim oranlarına göre 4 gruba ayırdığı, sonuçta kızartılmış yiyecekleri en fazla ve en az tüketenler arasında kalp krizi gibi koroner bir rahatsızlığa yakalanma olasılığının değişiklik göstermediği bildirildi. Araştırma sonuçları hakkında yorum yapan, Almanya'daki Regensburg Üniversitesi'nden profesör Michael Leitzmann, konuyla ilgili olarak, biri Kosta Rikalı diğeri uluslararası bir ekip tarafından diğer iki araştırmanın da kızartılmış yiyeceklerle kalp hastalığı arasında güçlü bir bağ bulmakta başarısızlığa uğradığını söyledi. Leitzmann öte yandan bunun, kızartılmış gıdaların hiçbir sağlık sorununa yol açmayacağı anlamına gelmediğine de dikkati çekti.