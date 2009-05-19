Kız yurdundaki yangında ihmal iddiaları

Talihsiz Fatma'nın ailesi tepkili

Tecavüze uğradığı için yurttaydı

Adapazarı’ndaki Hızırtepe Mahallesi’nde bulunan Murat Soğancıoğlu Kız Yetiştirme Yurdu’nda önceki akşam 12- 18 yaş arasındaki 36 çocuk kalıyordu. Aileleri Adapazarı çevresinde oturan 10 çocuk 19 Mayıs bayramındaki tatil nedeniyle evci çıkmıştı. Saat 22.35 sıralarında bütün çocuklar binanın çatı katındaki yatakhanede uyuyordu. Bir anda alevler ortalığı kaplarken bina duman içerisinde kaldı. Görevliler çocukları dışarı çıkarırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.Vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan zehirlenen beş çocuk hastaneye kaldırıldı. Üç saatte söndürülen yangından sonra yanmış yatakhane bölümünde önce çöken çatının altında kalmış 15 yaşındaki Mine Gün’ün, daha sonra 14 yaşındaki Fatma Karaoğlu’nun cesetleri bulundu. Yurtta kalan diğer çocuklar diğer yurtlara yerleştirildi.Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, dün kente gelerek incelemelerde bulundu. Kavaf, çocuklara psikolojik destek verilmesi konusunda psikologların görevlendirildiğini söyledi.Yangından sonra büyük ihmal iddiaları ortaya atıldı. Yangının başladığı yatakhane katında boya ve strafor gibi birçok yanıcı maddenin tutulduğu iddia edildi. İtfaiye yetkilileri bu maddelerin müdahaleyi zorlaştırdığına dikkat çekti. İtfaiye yetkililerinin ilk tespitlerine göre yangının elektrik kontağından çıkma olasılığı çok zayıf. Zemin kat hariç üç katlı olan ve çatı katında da yatakhane bulunan yurdun yangın merdiveni girişinin de kilitli olduğu öne sürüldü. Gazeteciler de gündüz yangın merdiveni girişi ve çıkışının kapalı olduğunu gördü. Ancak bu kapıların içeriden açılıp açılmadığı bilinmiyor. Bu konuda savcılık ve SHÇEK müfettişleri incelemelerini sürdürüyor.Yangında ölen iki kız arkalarında acılı yaşam öyküleri bıraktı. Yanarak ölen Fatma Karaoğlu uğradığı tecavüz sonucu mahkeme kararıyla ailesinden alınarak altı ay önce yetiştirme yurduna yerleştirilmişti.Boşanan bir ailenin beş çocuğundan biri olan Mine Gün’ün ise birkaç ay önce yurda yerleştirildiği öğrenildi, onun ailesi Kırklareli’nde yaşıyordu.