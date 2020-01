Kız yurdundaki 'Samara' korkusunun ardından KYK il müdürü ve yurt müdürü görevden alındı (2)

İL MÜDÜRÜ EMEKLİ EDİLDİ

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu, Karaman\'daki Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda 3 öğrencinin şaka yapması sonucu diğer öğrencilerin korkmasına neden olayı anlattı. Görevden alınan Karaman İl Müdürü Enver Yazıbaşı\'nın emekli olduğunu belirten Aksu, şöyle dedi:

\"İl Müdürümüz, dönem başında yaklaşık 4 ay önce emeklilik dilekçesini verdi. Biz, müdürümüzü Ankara\'ya atamayı düşünmüştük. Ancak o an yerine görevlendirecek birisi olmadığı için müdürümüze görevine devam etmesini söyledik. Yurtta yaşanan son olayda da müdürümüzün psikolojisi bozulmuştu. Kendi isteğiyle bize daha önce verdiği emeklilik dilekçesini kabul etmiş olduk. Yurt müdürümüz Hüseyin Paylan da iki yurda birden bakmak zorunda kalıyordu. Şimdi müdürümüzü görevli olduğu kendi yurduna aldık. O yurda da Fatma Albayrak\'ı atadık.\'\'

OLAY, 3 ÖĞRENCİNİN ŞAKASI

Aksu, olayın meydana gelmesi ardından yurda teknik heyet gönderdiğini ve teknik ekibin son 1 haftalık kamera kayıtlarını incelediğini belirtti. İnceleme sonucu yurda dışarıdan yabancı bir kişi girmediğini tespit edildiğini ifade eden Aksu, şöyle dedi:

\'\'Teknik ekibimiz bir haftalık görüntülerde yurda yabancı girişi olmadığını belirledi. Bunun üzerine biz bunun şaka maksatlı olduğu üzerinde durduk. Her dönem yurtlarımızın açıldığı ilk üç, dört ay bu tip şakalarla karşılaşıyoruz. Bugüne kadar da yurtlarda şaka yapan öğrencilerimize bir işlem yapmadık. Ancak bu şakanın dozu biraz kaçtı. Hemen kadın başmüfettişimiz yurda gitti. Oradaki öğrencilere, bu şakayı yapan kişinin çıkıp arkadaşlarından özür dilemesini ve olayın biran önce çözüme kavuşmasını istedik. Ama çıkan olmadı. Bizde yurtta incelememizi sürdürdük.\'\'

ŞAKA YAPAN ÖĞRENCİLER \'SAMARA\' KARAKTERİNDEN ETKİLENMİŞ

Aksu, yapılan araştırmada yurtta \'Halka\' adlı filmi izleyip \'Samara\' karakterinden etkilenen 3 öğrencinin, üst kattaki öğrencilere şaka yaptığını tespit ettiklerini söyledi. 3 öğrenci hakkında kamu davası açıldığını belirten Aksu, \'\'3 öğrencimiz hakkında savcılığımız ve mahkeme ne karar verir bilmiyorum. Biz de mahkeme sonuçlanana kadar 3 öğrencimizi yurttan uzaklaştırdık. Valilik de o öğrencileri başka bir yere yerleştirdi. 3 öğrenci dışında hakkında işlem başlatılan öğrencimiz bulunmuyor\'\' dedi.

ÖĞRENCİLERE PSİKOLOJİK DESTEK

Aksu, olayın ardından yurttan izin alıp ailelerin yanına giden öğrencilerin tekrar yurda döndüğünü ve yurttan kaydını sildiren öğrenci olmadığını belirtti. Aksu, yurtta psikolog ve sosyal çalışmacının, öğrencilere psikolojik destek verdiğini söyledi.

\'DEVLET YURDUNDAKİ GÜVENLİK HİÇBİR YERDE YOK\'

Aksu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu\'na bağlı yurtların güvenliklerinin üst düzeyde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Devlet, dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde yüksek öğrenim yurtçuluğunda müthiş bir koruma, kollama mantığıyla öğrencilere sahip çıkıyor. Biz sosyal bir kurumuz. Geçmişte eksik kalan alanı hızla tamamlamaya çalışıyoruz. Her sene 100 binden fazla yeni yatağı sisteme dahil ediyor ve eski yatak ile fiziki yerleri ya kapatıyoruz, ya da yeniliyoruz. Üç yılda 400 bine yakın kapasite artırımı yaptık. Kurum olarak kendimizle yarışıyoruz. Yurtlarımızda güvenlikte üst düzeydedir. Devletin yurdundaki güvenlik hiçbir yerde yok. Bu yurtta da dışarıdan hiç bir yabancı girişimi olmadı, olamazda. Bizim yurtlarımızın bina çevresi kamera sistemiyle döşelidir. Belirli bir yükseklikte bahçe duvarı ve bu duvarın üstünde çelik çit çevrilidir. Yurdun iç ve dış güvenlik görevlileri bulunmaktadır. Orada çok ciddi manada güvenlik muhafazası vardır.\"​



