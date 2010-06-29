Kız yurdundaki facianın altından oyun çıktı

T24- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kız yetiştirme yurdunda çıkan ve koruma altındaki iki kızın ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin iddianame tamamlandı.
İddianamede, yangına sebep oldukları öne sürülen iki kız ve dört kamu görevlisinin hapis cezasına çarptırılması istendi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adapazarı Murat Soğancıoğlu Kız Yetiştirme Yurdu
’nda 17 Mayıs 2009’da çıkan ve 17 yaşındaki Mine Gün ile 14 yaşındaki Fatma Karaoğlu’nun ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.
Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, yangın çıkış nedeni, olayda kusur olup olmadığı ve yurttan sorumlu kamu görevlilerinin kusur ve ihmali olup olmadığının incelendiği belirtildi.
Yurtta yapılan inceleme ve tanık beyanlarında yangının kasten çıkarıldığına dair bulguya rastlanmadığı anlatılan iddianamede, bilirkişi incelemesine göre, yangının yurt binasında kalan öğrencilerin attıkları sigara izmariti veya benzeri yanıcı maddelerden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.
İddianamede, yangını çıkarttıkları iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Saffet P. ve Cansu U’nun savcılıktaki ifadelerinde, "Ağızda kibrit söndürmece oynadıklarını ve bu sırada kazayla tutuşan örtüyü söndüğünü düşünerek dolabın arkasına saklayarak uyuduklarını" söyledikleri kaydedildi.
Şüpheliler P. ve U’nun yurttaki odalarında yasak olmasına rağmen kibritle oyun oynadığı ve yangın çıkmasına neden olduğu vurgulanan iddianamede, bu iki şüpheli hakkında "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası
istendi.
İddianamede, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Ali İnan, Ali Akkuzu ve yurt görevlisi Seda Kuzgun ve Nazlı Nurşen Yapan’ın da yangına karşı önlem almadıkları gerekçesiyle "Görevi ihmal" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianamenin kabul edilmesinin ardından şüphelilerin Sakarya Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
-OLAY- Adapazarı’ndaki Murat Soğancıoğlu Kız Yetiştirme Yurdu’nun çatı katında 17 Mayıs 2009’da çıkan yangın sonucunda 17 yaşındaki Mine Gün ve 14 yaşındaki Fatma Karaoğlu ölmüştü.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Saffet P. ve Cansu U. olayın ardından tutuklanmış ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.