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Kız yurdunda 'evet' propagandası!

AKP'li vekil: Aziz milletimiz CHP ne diyorsa onun tersini yapar

22 Mart 2017 15:05

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Avanos Kız Yurdu'nda AKP Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider’in katılımıyla 16 Nisan referandumuna ilişkin 'evet' toplantısı düzenlendi. Avanos Erkek Yurdu’nda kalan öğrencilerin kız yurduna getirilmesi ile yapılan toplantıya gençlik kolları ve ilçe teşkilatında görevli AKP’liler de katıldı.

"Erkek öğrenciler kız yurdunda"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yurtta kalan kız öğrencileri rahatsız eden toplantıyı yurt yetkilileri de doğruladı. AKP'li Gizligider’in bir konuşma yaptığını belirten yetkililer, farklı bir kampüste bulunan erkek öğrencilerin 'evet' toplantısı için kız yurduna alındığını kaydetti.

"Evet propagandası için yurda geliyorlar"

CHP Nevşehir İl Genel Meclis Üyesi Tayfun Ceyhan, yurtta bulunan kadın öğrencilerin erkeklerin yurda sokulmasından rahatsız olduklarını ve AKP Nevşehir teşkilatından da birçok kişinin kız yurduna girdiğini vurgulayarak, "Evet propagandası için yurda geliyorlar. Kız öğrenciler erkek öğrencilerin yurda gelmesinden rahatsız oluyorlar. Çocuklar şu anda baskı altında. Telefonda sıkıntılı konuştular. Çocuklar tedirgin bir vaziyette korkarak beni aradılar” açıklamasında bulundu.

Skandal “Evet” toplantısına erkek öğrencilerin yanısıra , AKP Nevşehir İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, Üniversite Başkanı ve 'Ak Gençlik' ile Üniak teşkilatı üyeleri katıldı.

"CHP ne diyorsa tersini yapın"

AKP Nevşehir Milletvekili Gizligider yaptığı konuşmada "Benim bir oyum var diye düşünmemeliyiz. Oylar sandığa tek tek kullanılıyor. Üzüm salkımı gibi toplu oylarımızı koyamıyoruz. Herkese bir tane pusula veriliyor gizli kulubeye giderek oyunu kullanıyor. Onun için birer birer oy kullanacağız. Güzel oy kullanacağız. Memleketin, milletin refahı, sadeti, istikbali, istikrarı için oy kullanacağız. Allah’ın izliyle ben biliyorum ki aziz milletimiz CHP ne diyorsa o zihniyet ne diyorsa onun tersini yapar" dedi.

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Kredi ve Yurtlar KurumuAvanos Kız YurduAKP Nevşehir MilletvekilEbubekir Gizligider16 Nisan referandumu

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