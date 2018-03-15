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Kız yurdunda 'Afrin' koreografisi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da kız yurdundaki öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için oda ışıklarıyla 'Afrin' yazıp koreografi oluşturdu

15 Mart 2018 03:34

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da kız yurdundaki öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak için oda ışıklarıyla \'Afrin\' yazıp koreografi oluşturdu. Yurt önünde dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, Mehmetçikler için dua etti.
Karaman Kredi Yurtlar Kurumu Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda kalan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencileri, havanın kararmasıyla birlikte odaların ışıklarından koreografi oluşturarak Afrin yazdı. Yurt bahçesinde toplanan öğrenciler, dev Türk bayrağı açıp istiklal marşı okuyup sınır ötesindeki Mehmetçikler için dua etti.
Öğrenci topluluğu başkanı Cansu Yalçın, Afrin\'deki Mehmetçiklere manevi destek olmak için koreografi yaptıklarını belirterek, \'\'Etkinliğimizin amacı Mehmetçiğimize buradaki kardeşlerinin her zaman onların yanında olduğunu hissettirmek. Toplumda farkındalık yaratmak istedik. İnşallah buradan Mehmetçiğe destek olduğumuzu gösterebilmişizdir. Dualarımız her zaman Mehmetçik ile birlikte. Biz buradan bütün şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyoruz. Bizim kalbimiz, yüreğimiz Afrin\'de bu ülke için mücadele edenlerle\" dedi.

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