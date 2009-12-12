Kız yurduna 'kız seddi' kurdular

T24 - Sivas'ta kız çocuklarının kaldığı yetiştirme yurdunda çocukları korumak amacıyla alınan önlemler cezaevlerini aratmıyor.



Sivas'ta kız çocuklarının kaldığı 80'inci Yıl Kız Yetiştirme Yurdu'nda çocukların kaçışını engellemek ve rahatsız edilmelerini önlemek amacı ile bir dizi tedbirler alındı. Yurt bahçesini kaplayan sac duvarlar yükseltilerek üzerlerine dikenli tel örgü çekilirken, güvenlik kameraları ve güvenlik görevlileri yerleştirildi.



Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı 80'inci yıl kız yetiştirme yurduna çeşitli nedenlerle geçici olarak getirilen ve kaçmaya çalışan kızlar ile yurtta kalan diğer kızların dışarıdan gelecek tehlikelere karşı daha iyi korunabilmesi için önlemler artırıldı. Yurtlu kız çocuklarının güvenlikleri için binaya 8 kamera yerleştirilirken 4 güvenlik görevlisi konuldu.

Yaklaşık 6 ay önce yapılan müdür değişikliğinin ardından göreve gelen Bahattin Karaoğlan, kız yurdunun güvenlik önlemlerini artırmakla işe başladı. 0- 6 yaş arası 24 çocuk ve 13- 18 yaş arası 39 kızın kaldığı kız yetiştirme yurdunun bahçe duvarını kaplayan demir parmaklıklardan zaman zaman yurda sonradan gelen bazı kızların kaçmasının önüne geçmek için aralarına ve üstlerine sac ilavesi yaptırıldı.

Ayrıca bu duvarların üzerine dikenli telde çekilerek daha güvenli ortam sağlandı. 0-6 yaş bölümündeki demirlerin arasına yerleştirilen sacların iç kısımlarına çizgi film karakterlerinin resimlerini yaptıran yönetim, tüm binalarında tadilatı tamamladı. Özellikle yurdun ön kısmında bulunan parka bazı gençlerin gelerek yurt çocuklarına rahatsızlık verdiğini de ifade eden yetkililer polisle yaptıkları görüşmelerin ardından bu sıkıntının da ortadan kaldırıldığını ifade etti. Yurt bahçesinin yeri görüntüsü cezaevi binalarını hatırlattı.



