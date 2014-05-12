Nijerya'daki kayıp kız öğrencilerin yeri bulundu mu?

Nijerya'nın Borno eyaleti valisi, Boko Haram örgütünün geçen ay kaçırdığı 200'den fazla kız öğrencinin nerede olduğuna dair istihbaratı olduğunu söyledi.

Vali Kashim Shettima, kızların görüldüğü tahmin edilen yerlere dair bilgileri, doğrulatmak için orduya iletti.

Vali öğrencilerin Nijerya'dan Çad ya da Kamerun'a geçirildiğini düşünmediğini de ekledi.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, İslamcı Boko Haram örgütüyle ilgili bir güvenlik zirvesi yapılması çağrısında bulundu.

Hollande "Haftaya cumartesi, Nijerya'nın Nijer, Çad ve Kamerun gibi komşularının katılacağı bir zirve yapılabilir" dedi.

Arama çalışmalarına destek veren Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği de olası bir zirveye katılabileceklerini açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, İsrail'den bir terörle mücadele ekibinin de arama çalışmalarına katılmak üzere ülkeye gideceğini söyledi.



Boko Haram örgütü



Kız öğrenciler, 14 Nisan'da ülkenin kuzeyindeki Chibok kentinde kaldıkları yatılı okulu basan yaklaşık 200 Boko Haram militanınca kaçırılmıştı.

Örgütün lideri Ebubekir Şekau hafta başında yayımladığı video mesajında kız öğrencileri "köle olarak satma" tehdidinde bulunmuştu.

2002'de kurulan Boko Haram örgütü başlangıçta sadece Batı tarzı eğitim biçimine karşı çıkıyordu.

Adı yerel dilde "Batı eğitimi günahtır" anlamına gelen Boko Haram, 2009'da önemli bir strateji değişikliğiyle Nijerya'nın kuzeyinde İslam devleti kurmayı amaçladığını duyurdu.

Özellikle Nijerya'nın kuzeydoğusunda aktif olan örgüt, 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılarla binlerce insanın ölümüne neden oldu. ABD 2013 yılında Boko Haramı "terör örgütü" olarak ilan etti.



BBCTürkçe