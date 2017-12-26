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“Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar” diyen öğretmenin müdürü: Bizim okulda mı yapıyormuş?

Felsefe öğretmeni hakkında soruşturma başlatılmıştı

26 Aralık 2017 23:22

Beden eğitimi dersinde eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili olarak "Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir. Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar” ifadelerini kullanmasının ardından hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılan felsefe öğretmeninin görev yaptığı Konya Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Müdürü Yahya Akkaya, “Bizim okulda mı oluyormuş?” yorumunda bulundu.

BirGün’den Rabia Yılmaz’ın ulaştığı Müdür Yardımcısı Taner Koç, öğretmenin böyle bir paylaşım yapacağını zannetmediğini söyledi. Koç’un yönlendirmesiyle ulaşılan Müdür Akkaya ise “Ercan’ın kendi hezeyanı olabilir. Bizim okullardaki beden eğitimi derslerinden mi oluyormuş yoksa başka okulların beden eğitim derslerinden mi?” ifadelerini kullandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan felsefe öğretmeni 44 yaşındaki Ercan Harmancı, Twitter hesabından beden eğitimi derslerinde eşofman giyilmesi ile ilgili olarak öğrencilerin eşofman giyerek zina yaptığını ileri süren mesajlar paylaşmıştı. Harmancı'nın mesajları sosyal medyada tepki toplayınca konuyu araştıran İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  Harmancı hakkında soruşturma başlatmıştı.

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