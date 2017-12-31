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"Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar" diyen öğretmene destek: Haklısın, zinaya davet

"Hocam sen hakkı söyledin, biz şahidiz"

31 Aralık 2017 15:00

Beden eğitimi dersinde eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili olarak "Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar” ifadesini kullanan ve ardından hakkında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından soruşturma başlatılan 44 yaşındaki felsefe öğretmeni Ercan Harmancı'ya Konya'da bir ilkokul öğretmeni tarafından sosyal medyadan destek geldi.

Twitter’daki sözlerinin ardından açığa alınan Konya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde felsefe öğretmeni olan Harmancı’ya (44), Yeni Akit gazetesi de destek vermişti. İkinci bir destek ise sosyal medya üzerinden bir başka öğretmenden geldi.

Açığa alınan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı'nın tepki çeken ifadeleri şöuleydi:

"Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir. Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar"

Din Kültürü öğretmeninden destek!

Konya Meram’daki Ahmet Naci Gücüyener İlkokulu’nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Ahmet Fatih Kap, Twitter’dan Harmancı’ya destek oldu. Kap, açığa alınmasına ilişkin gelen desteklere (!) “Münafık görevini yapacak. Üzülmeyin” diye cevap veren Harmancı’ya, şunları yazdı:

“Hocam sen hakkı söyledin, biz şahidiz. Ben bir meslek dersleri öğretmeniyim. Kızların vücut hatlarını gösterecek şekilde giyinmelerinin zinaya davet olduğunu aynen söylüyorum. Kuran talebesi olan herkes böyle düşünür, böyle söyler. Buradan yetkililere söylüyorum: bu yüzden soruşturma açılacaksa bana da açsınlar.”

Açığa alınacak mı?

“Beden Eğitimi dersi bu ümmetin kızlarını soyma dersi olarak konuldu ve yine öyle devam ediyor. Hem de zorunlu. Bu zillet bu ümmete yeter” yazan Harmancı, önce kamuoyundan tepki çekmiş, ardından Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı Avukat Hakkı Ünalmış’ın suç duyurusu üzerine açığa alınmıştı. Onunla ufak kız çocuklarının vücutlarının, kıyafetlerine göre zinaya çağırdığı konusunda hemfikir olduğunu beyan eden, üstüne üstlük bu karanlık fikirleriyle bir ilkokulda öğretmenlik yapmayı sürdüren Ahmet Fatih Kap’ın açığa alınıp alınmayacağı ise merakla bekleniyor.

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