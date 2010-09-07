-KIZ ÖĞRENCİLERDEN ÇIPLAK AYAKLI PROTESTO İZMİR (A.A) - 09.07.2010 - Ege Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup kız öğrenci, Bornova metro istasyonundan kalkan ve yerleşke içinde sefer yapan Büyükşehir Belediyesine ait 525 numaralı otobüsün ücretli olmasını bu kez de çıplak ayakla yürüyerek protesto etti. Konak YKM önünde toplanan öğrenciler, ''Duy bizi Aziz, bakiyemiz yetersiz, geceler artık daha güvensiz'' şeklinde slogan atarak, çıplak ayakla İzmir Büyükşehir Belediyesine kadar yürüdü. Alınan karar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu protesto eden grup, Kocaoğlu ile görüşmeye çalıştı. Belediye binasından başkanlık binasına yönlendirilen öğrenciler, ısrarlarına rağmen Kocaoğlu ile görüşemediler. Ege Üniversitesi öğrencilerinden Dönay Kıray, 525 numaralı otobüsün ücretsiz hizmet verebilmesi için ellerinden gelen mücadeleyi yaptıklarını, ne ESHOT, ne de belediyeden herhangi bir yetkiliye ulaşmayı başaramadıklarını söyledi. Otobüsün ücretli olmasıyla, ışıklandırmanın yetersiz olduğu yerleşkede yürümek zorunda kaldıklarını, bu nedenle taciz, tecavüz, gasp gibi olayların artacağından endişe ettiklerini vurgulayan Kıray, ''Eğer bu karar geri çekilmezse kampüste meydana gelebilecek bu tür olaylardan İzmir Büyükşehir Belediyesinin sorumlu olacağı yönünde, pazartesi günü savcılığa suç duyurusunda bulunacağız'' dedi. Kıray, ''belediyenin öğrencilerin 85 kuruşuna göz diktiğini'' öne sürerek, otobüs seferinin tekrar ücretsiz yapılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.