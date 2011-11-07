-Kız öğrenci yurdunda korkutan yangın İSTANBUL (A.A) - 07.11.2011 - İstanbul'da çıkan 2 ayrı yangında dumandan etkilenen 7 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Hasfırın Caddesi'nde bulunan 4 katlı Özel Çiçek-2 Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nun bodrum katında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının başlamasıyla, üst katlarda mahsur kalan yurtta kalan öğrenciler, çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan öğrencilerden dumandan etkilendikleri anlaşılan 5'i, Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bu arada, Şişli İnönü Mahallesi Çimen Sokak Numara 33'de bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki İskender Arıdağ ile eşi Yayla Arıdağ'ın kaldığı dairede gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından kapı kırılarak girilen dairede İskender Arıdağ baygın halde bulundu. Arıdağ ile balkona sığındığı anlaşılan eşi Yayla Arıdağ, Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye tarafından söndürülen yangının çıkış sebebi de araştırılıyor. Öte yandan, Kağıthane'de bir gecekonduda çıkan yangında ölen ve yaralanan olmazken, gecekondu tamamen kullanılamaz hale geldi.