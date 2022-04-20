Kız öğrenci yurduna giren şüpheli: Namaz kılmak için girdim

Eskişehir’de Yunusemre Yerleşkesi’nde bulunan kız öğrenci yurduna izinsiz girerek sosyal medyada gündem olan şüpheliyi polis yakaladı. Şüpheli Abdülmecit B. (42), “Bilerek girmedim ben. Abdest almak, namaz kılmak için girdim ben oraya” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Abdülmecit B. (42) isimli şüpheli, Yunusemre Yerleşkesi’nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait Yunus Emre Kız Yurduna izinsiz olarak girerek, kişilerin huzur ve sükûnunu bozmaya yönelik hareketlerde bulundu. Olayın sosyal medyaya yansıması ve büyük tepkiye yol açması üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.polisler şüpheli Abdülmecit B.'yi 20 Nisan gecesi saat 00.45’te gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Adliyeye getirilirken gazetecilerin sorusu üzerine şüpheli B., “Bilerek girmedim ben. Abdest almak, namaz kılmak için girdim ben oraya. Mahsustan öyle bir algı yaratıyorsunuz ki sanki kötü niyetli girmişim gibi” dedi. “Ahlaksız bir teklifte bulundun mu?” sorusu üstüne Abdülmecit B, “Hayır, yanlış. Hiç yapmadım. Ben namaz kılmak için girdim oraya. Sıkıştım da onun için girdim” diye konuştu.