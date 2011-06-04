'Kız mı kadın mı? diyen Erdoğan'a büyük tepki

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitinginde, Hopa'daki olayları protesto etmek için tank üzerine çıkan ve polis müdahalesi sonucu kalçası kırılan Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi Dilşat Aktaş'ı "O kadın, kız mıdır kadın mıdır?" diye nitelemesi sosyal paylaşım sitesi Twitter'da büyük tepkilere neden oldu.

Başbakan Erdoğan, dün Konya'da halka hitap etti.

Erdoğan hem Milliyet gazetesi yazarı Nuray Mert'in duble yollar konusunda yaptığı analize hem de Hopa'daki olayları protesto edenlere çok sert tepki gösterdi.

Başbakan, Nuray Mert için ne dedi?

Erdoğan, Artvin'in Hopa ilçesinde hayatını kaybeden Metin Lokumcu'nun ölümünü protesto etmek için tank üzerine çıkan ve polis müdahalesi sonucu kalçası kırılan Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi Dilşat Aktaş'tan "O kadın, kız mıdır kadın mıdır?" diye söz etti.

Erdoğan'ın bu sözlerine Twitter'da tepki yağdı.

#kadinmidirkizmidir, günün en çok konuşulan konu başlıkları sıralamasında (Top Trends) 1'inci sıraya yerleşti.

Erdoğan, Aktaş'ı kastederek şöyle konuşmuştu:

"Bu sabah bakıyorum bir televizyon kanalında Ankara'da bir polis panzerine tırmanan bir tane kız mıdır, kadın mıdır bilemem. Ve oradan, panzer yetmiyormuş, oradan hızını alamıyor, kalkanla yerinde duran polisimize elindeki sopayla saldırıyor, vuruyor, polis yerinde sabrediyor.

Gelecek polisin kalkanına vuracak, panzerine saldıracak ne işe yarıyor bunlar, ne yapmaya gidiyor? Bunların görevi ne? Neymiş Hopa'nın hesabını sormaya geliyorlarmış. Bu ülkenin meydanları boş değil. Ama bakıyorsun ana muhalefet partisi polisi savunmuyor, polise saldıranları bu ülkenin başbakanına saldıranları savunuyor.

Çünkü CHP'nin pankartının yanında, hemen bir inşaatta dev bir CHP pankartı, yanında Halkevleri'nin afişleri yine bez pankart. Onda şu yazıyor, 'Tek yol sokak, tek yol devrim.' Bundan ne anlıyor benim milletim, ben biliyorum ne anladığını. 'Tek yol sandık' demiyor. Tek yol demokrasi demiyor, biz bunların devrimden ne anladıklarını, ne anlatmaya çalıştıklarını biliriz. Eğer sen Konya'ya hızlı treni getiriyorsan, bunun adı devrimdir. İşte biz bunu yapıyoruz. Bizim farkımız bu."