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Ekonomi

Kız Kulesi satılığa çıktı

Kulislere göre Kız Kulesi için 22 milyon euro isteyen Hamoğlu'na ilk ciddi teklif Körfez'in en büyük holdinglerinden birinden geldi

25 Temmuz 2013 12:16

İstanbul'un en önemli simgelerinden olan 2 bin 500 yıllık Kız Kulesi'ni 49 yıllığına kiralayan Hamoğlu Holding, geriye kalan 38 yıllık kullanım hakkını satıyor.

Bir süredir büyük alıcılarla görüşen Hamoğlu Holding Başkanı Ahmet Hamoğlu'nun, özellikle yabancı yatırımcılardan büyük ilgi gördüğü öğrenildi.

Kulislere göre Kız Kulesi için 22 milyon euro isteyen Hamoğlu'na ilk ciddi teklif Körfez'in en büyük holdinglerinden birinden geldi. Ancak Arap şirketi, fiyatında anlaştığı kuleyi şirket merkezi yapmaya kalkınca görüşmeler sonlandırılmış oldu. Çünkü mevzuata göre Kız Kulesi'ni halkın kullanımına kapatan projelere izin verilmiyor.

Edinilen bilgilere göre çok sayıda yabancı şirket bu tarihi yapıyı portföyüne katmak istiyor. Yakında ABD'li bir grubun ciddi bir teklifle Türkiye'ye geleceği de belirtiliyor.

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