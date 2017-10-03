Kız kardeşlerin cezası değişmedi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'nde, anneleri Gülseren Süngü\'yü elektroşok cihazıyla bayıltıp, 24 yerinden bıçaklayarak öldürmekten 20 yıl hapse mahkum edilen Şeyda P. ile 10 yıl hapis cezası verilen Beyza P.\'nin cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından, kardeşler tekrar yargılandı. Mahkeme, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan kız kardeşlere yine aynı cezayı vererek, abla Şeyda P.\'yi 20, Beyza P.\'yi ise 10 yıl hapse çarptırdı.

Aliağa 525 Sokak\'taki evde 13 Eylül 2013 tarihinde meydana gelen olayda, eşinden boşandıktan sonra iki kızıyla birlikte yaşayan ve birahanede garsonluk yapan Gülseren Süngü\'nün cesedi, eve gelen minibüs şoförü erkek arkadaşı E.Ş. tarafından bulundu. Polisin ifadelerine başvurduğu Süngü\'nün kızları Şeyda P. ve Beyza P., annelerinin sabah saatlerinde kendilerine para verip, \'İzmir\'e gezmeye gidin\' dediğini, bu nedenle evde olmadıklarını söyledi. Çelişkili ifade veren kızkardeşlerden birisinin ayaklarındaki kan izinden şüphelenen polisin ayrı ayrı yaptığı sorgu sonrasında annelerini öldürdükleri ortaya çıktı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'nde 2 yıllık Muhasebe Bölümü\'nü kazanan Şeyda P.\'nin, okulunu yarım bırakıp kaydını dondurduktan sonra döndüğü Aliağa\'da sık sık annesi Gülseren Süngü\'yle eve erkek getirdiği için kavga ettiği belirtildi. Olay günü de birahanede çalışan anneleriyle konuşup eve erkek getirmemesi yönünde söz alan kız kardeşlerin, kontrol amacıyla saat 06.00 sıralarında uyanarak annelerinin yanına gittikleri tespit edildi. Kızlarının kendisini kontrol etmelerine sinirlenen Gülseren Süngü\'nün, kavga sırasında kızları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü kaydedildi. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Karşıyaka 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan kız kardeşlere, üst sınırdan tahrik indirimi uyguladı, abla Şeyda P. 20 yıl, Beyza P ise 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Temyiz başvurusundan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise kız kardeşlerin aldığı cezayı çok buldu. Ancak savcılığın bu görüşüne uymayan Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi hakimleri, farklı bir karara imza attı. Yüksek hakimler, bu yönde bir talep olmamasına rağmen kurbanın anne ve kadın olmasından dolayı, Aile ve Sosyal Bakanlığı\'ndan konuyla ilgili görüşünün sorulmasına karar verip, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

CEZALARI DEĞİŞMEDİ

Olaya ilişkin görüşlerini mahkemeye gönderen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da, katil zanlısı kız kardeşlere \'haksız tahrik\' ile \'iyi hal indirimlerinin\' fazla uygulandığını, bu nedenle az ceza verildiğini savundu. Şeyda P. ile Beyza P., bugün Karşıyaka 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Kararın bozulmasının ardından Karşıyaka 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Şeyda P., Beyza P., sanık avukatları, Gülseren Süngü\'nün babası Kasım Süngü, kardeşi Mehmet Süngü ve avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Mahkeme başkanı sanıklara ve sanık avukatlara bozma kararı ile ilgili söz verdi. Sanık ve sanık avukatları bir şey söylemeyeceklerini belirtti.

Duruşma savcısı, geçen karar duruşmasındaki mütalaasını tekrarladığını belirterek, sanık Şeyda P.\'nin suçu haksız tahrik altında işlediğini ifade edip, ağırlaştırılmış müebbetten indirim yapılarak 20 yıl ile cezalandırılmasını, 18 yaşından küçük olan Beyza P.\'nin de suçu haksız tahrik altında işlediğini ifade ederek 10 yıl hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Gülseren Süngü\'nün babası Kasım Süngü, kardeşi Mehmet Süngü ve avukatları, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan Şeyda P.\'nin annesini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırıldığını, sanığın bu suçu haksız tahrik altında işlediği kanaatine varıldığından 24 yıl hapis cezasına düşürüldüğünü, sanığın duruşmadaki iyi hali, yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri hafifletici kabul edilerek yine indirim uygulanarak 20 yıl hapis cezası verildi. Sanık Beyza P.\'ye ise annesini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırıldığını, sanığın bu suçu haksız tahrik altında işlediği kanaatine varıldığında 24 yıl hapis cezasına düşürüldüğünü, sanığın olay tarihinde yaşının 18\'den küçük olmasından dolayı ilgili yasa gereği cezası 12 yıla, ardından sanığın duruşmadaki iyi hali, yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri hafifletici kabul edilerek, yine indirim uygulanarak 10 yıl hapis cezası verdi.

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