Kız kardeşinin kaçırıldığı otomobilin sürücüsünü öldürdü (3)

SİLAHLI ÇATIŞMADA AĞIR YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Ankara’nın Kahramankazan İlçesi\'nde bir kişinin öldüğü olay ardından Emniyet Müdürlüğü\'nde ifade verirken rahatsızlanan zanlılardan biri hastaneye kaldırılması sırasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan polis memurunun şehit olduğu bildirildi.

Aynı silahlı çatışmada yaralanan gözaltındaki şüphelilerden Aziz Erol ağır yaralı olarak Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Kahramankazan İlçesi\'nde mevsimlik işçi 25 yaşındaki Ömer Doğan, akrabası 16 yaşındaki R.D.’yi bir araçla kaçırmıştı. Kızın kaçırıldığı aracı takip eden ağabeyinin ateş etmesi sonucu otomobili kullanan 40 yaşındaki Ekrem Genç’in ölümüne neden olmuş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.